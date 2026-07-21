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Post baut Geschäft in Serbien mit Übernahme aus

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Die Österreichische Post treibt ihr Geschäft im internationalen Paketgeschäft voran. Der teilstaatliche Konzern übernimmt den serbischen Paketdienstleister D Express samt eigenem Logistikzentrum in Belgrad, 27 Zustellbasen und rund 1.300 Beschäftigten, teilte die Post am Dienstag mit. D Express soll mit der serbischen Post-Tochter City Express zu einem Unternehmen fusioniert werden. Dadurch soll einer der führenden privaten Paketdienstleister Serbiens entstehen.

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Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss der Transaktion erfolge vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen, heißt es laut Aussendung.

D Express transportierte im Jahr 2025 rund 14 Millionen Pakete. Der Umsatz belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 36 Mio. Euro. Das Unternehmen betreibt in Serbien mehr als 300 Paketstationen.

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