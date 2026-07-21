Industrie hat kein Vertrauen mehr in Wiener Kammerchef Ruck

Neumayer verwies am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag auf APA-Nachfragen darauf, dass die Industriebetriebe maßgeblicher Wirtschaftskammer-Financier seien - "auch in Wien". In diesem Zusammenhang sei es "respektlos, wenn die Aussagen so gefallen sind" und "sehr erstaunlich, wenn nicht befremdlich".

Die mit der Industriellen Vereinigung (IV) verwobene Liste Industrie ist zudem eine der Wirtschaftskammer-Fraktionen. "Ich kann sagen, dass das Vertrauen naturgemäß zutiefst erschüttert und wie es wieder hergestellt werden kann, mehr als fraglich ist", sagte der IV-Generalsekretär. In diesem Zusammenhang stimme er der impliziten Rücktrittsaufforderung an Ruck zu, die die Präsidentin der Wirtschaftskammer, Martha Schultz, am Montag getätigt hatte, so Neumayer. Schultz sei sehr bemüht im Reformprozess der Wirtschaftskammer, den die IV und die Liste Industrie forderten.

Ruck soll sich laut den neuen Leaks, die "profil" und "Krone" veröffentlichten in einem Privatgespräch wenig schmeichelhaft über Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer (ÖVP) und den Obmann der Industriesparte in der Bundes-Wirtschaftskammer (WKÖ), Siegfried Menz, geäußert haben. Menz und weitere nicht namentlich genannte Industrievertreter aus Oberösterreich hätten bei Diskussionen über die Kammerumlage 2 "gescheit dahergeredet, vom Kaviar-Frühstück kommend". Hattmannsdorfer habe Ruck weiters als vom Typ "Sachbearbeiter und Vorstandsassistent" tituliert. Dieser müsse aus seiner Rolle als "Obersachbearbeiter dieser Regierung" rauskommen.

"Mit dem Vorwurf, ein hohes Arbeitstempo zu haben und inhaltlich gut vorbereitet zu sein, kann ich gut leben", reagierte Hattmannsdorfer am Dienstag in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA. "Beides entspricht meinem Amtsverständnis als Bundesminister", so der Spitzenpolitiker. "Deutlich befremdlicher finde ich das kolportierte Politikverständnis sowie das Bild über Frauen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine solche Einstellung darf nicht dem Selbstverständnis eines Interessenvertreters entsprechen."

Der Druck auf Ruck dürfte insgesamt nicht kleiner geworden sein, am Montag hatte auch Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker Aufklärung gefordert. Auch der Industrielle Stephan Zöchling fordert einen Rückzug und will diese Forderung nun mit einer Unterschriftensammlung untermauern. "Was diese Protokolle zeigen, ist kein Ausrutscher. Das ist die Geisteshaltung des Kammer-Kaisers Walter Ruck", so Zöchling in einer Aussendung.

Für Ruck besonders brisant: Am Montag hagelte es massive Kritik von WKÖ-Chefin Martha Schultz, die ihn implizit zum Rücktritt aufforderte. Rucks Aussagen "entsprechen in keiner Weise unserem Weltbild noch unserer Kultur, wie Entscheidungen getroffen werden". Sie, Schultz, gehe davon aus, dass Ruck Schaden von der Kammer abwenden wolle und "die richtigen Schritte setzen wird".

Stocker hatte gemeint: "Die medial kolportierten Aussagen sind zutiefst irritierend und widersprechen dem Frauenbild und Politikverständnis der Volkspartei." Die Opposition spannte den Bogen auch zur Volkspartei selbst. "Was wir hier erleben, ist keine private Entgleisung, sondern ein Sittenbild der schwarzen Machtzirkel", sagt FPÖ-Chef Herbert Kickl am Dienstag in einer Aussendung in Richtung Ruck.

Laut dem von "profil" und "Krone" zitierten Protokoll, dessen Echtheit von einem Ruck-Sprecher nicht bestätigt, von den veröffentlichenden Medien aber als gesichert bezeichnet wird, soll Ruck sich etwa dafür eingesetzt haben, dass einer seiner Söhne einen ÖVP-Listenplatz bei der Wien-Wahl erhält. Zudem soll er sich bei Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig für den ÖVP-Politiker Manfred Juraczka stark gemacht haben, damit dieser zweiter Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur werde. "Öffentliche Funktionen dürfen nicht in Weinkellern, Hinterzimmern oder auf Skiurlauben vergeben werden", kritisierte hierzu schon am Freitag auch die Grüne Vize-Klubobfrau Sigrid Maurer.

Rückendeckung erhielt Ruck immerhin aus den eigenen Reihen der Wiener Wirtschaftskammer (WKW). So widersprach WKW-Vizepräsidentin Kriz-Zwittkovits der Darstellung, dass sie auf Rucks Befehl hin auf eine Kandidatur bei der Wien-Wahl verzichtet habe, um Platz für seinen Sohn zu machen. Aus einer der APA vorliegenden Whatsapp-Kommunikation des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbunddirektors Florian Kollenz an Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter, ging am Montag hervor, dass man sich den Präsidenten Ruck "sicher nicht herausschießen lassen" wolle.