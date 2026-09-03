Europas größte Blumenschau in Tulln eröffnet

Bei sommerlichem Wetter ist am Donnerstag, 3. September 2026, die Internationale Gartenbaumesse Tulln eröffnet worden. Bundesministerin Klaudia Tanner nahm die Eröffnung in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker vor. Ebenfalls dabei waren der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Bernhard Heinreichsberger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk sowie Messe-Tulln-Geschäftsführer Wolfgang Strasser.

450 Aussteller zeigen aktuelle Gartentrends

Die Internationale Gartenbaumesse Tulln richtet sich an Hobbygärtner ebenso wie an Gartenprofis. Rund 450 Aussteller präsentieren Produkte, Lösungen und aktuelle Entwicklungen rund um Gartengestaltung, Pools, Wintergärten, Outdoormöbel, Photovoltaik und Grillen.

Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr Europas größte Blumenschau. Österreichische Gärtner und Floristen gestalten dafür rund 200.000 Blumen zu aufwendigen floralen Arrangements.