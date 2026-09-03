Europas größte Blumenschau in Tulln eröffnet

Die Internationale Gartenbaumesse Tulln zeigt bis 7. September 2026 aktuelle Gartentrends und eine spektakuläre Blumenschau unter dem Motto „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“.
Bei sommerlichem Wetter ist am Donnerstag, 3. September 2026, die Internationale Gartenbaumesse Tulln eröffnet worden. Bundesministerin Klaudia Tanner nahm die Eröffnung in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker vor. Ebenfalls dabei waren der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Bernhard Heinreichsberger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk sowie Messe-Tulln-Geschäftsführer Wolfgang Strasser.
450 Aussteller zeigen aktuelle Gartentrends
Die Internationale Gartenbaumesse Tulln richtet sich an Hobbygärtner ebenso wie an Gartenprofis. Rund 450 Aussteller präsentieren Produkte, Lösungen und aktuelle Entwicklungen rund um Gartengestaltung, Pools, Wintergärten, Outdoormöbel, Photovoltaik und Grillen.
Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr Europas größte Blumenschau. Österreichische Gärtner und Floristen gestalten dafür rund 200.000 Blumen zu aufwendigen floralen Arrangements.
Englands historische Gärten als Vorbild
Die Blumenschau steht 2026 unter dem Motto „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“. Die Inszenierungen greifen unterschiedliche Gartenwelten und Gestaltungsepochen auf und übertragen sie in florale Kunstwerke.
Ergänzt wird die Hauptschau durch zahlreiche Sonderschauen. Gärtner Starkl präsentiert das „Auenland“, die Kittenberger Erlebnisgärten zeigen einen „Garten für Generationen“. Weitere Programmpunkte sind die traditionelle Gemüseschau „Gardens by the Bay“, die Präsentation „Landwirtschaft schafft lebenswerte Umwelt“ der Landwirtschaftskammer Niederösterreich sowie „Feigen statt Fichten“ der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft.
Floristenshows und Bühnenprogramm
In Halle 8 bietet die ORF-Niederösterreich-Bühne während der Messetage ein begleitendes Programm. Tägliche Floristenshows ergänzen das Angebot.
Die Internationale Gartenbaumesse Tulln ist bis Montag, 7. September 2026, geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag können Besucher die Messe jeweils von 9 bis 18 Uhr besuchen, am Montag von 9 bis 17 Uhr.