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Ryanair erwartet weniger Gewinn und Passagiere

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++ ARCHIVBILD ++ Gestiegene Kerosinkosten infolge des Iran-Kriegs belasten Ryanair
©Marcel Kusch, APA, dpa
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Europas größter Billigflieger Ryanair hat wegen hoher Treibstoffkosten seine Passagierprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und vor einem Gewinnrückgang gewarnt. Die Fluggesellschaft peilt nun noch 214 Millionen Fluggäste statt der zuvor erwarteten 216 Millionen an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

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Um die Belastung durch hohe Kerosinkosten im Winter zu begrenzen, soll die Kapazität in der kalten Jahreszeit im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden. Dies könne den saisonal üblichen Verlust um 70 bis 100 Millionen Euro verringern.

Der Gewinn in dem bis März laufenden Geschäftsjahr 2027 werde voraussichtlich unter dem Rekordwert des Vorjahres liegen. Hintergrund sind durch den Iran-Krieg gestiegene Ölpreise. Während Ryanair 80 Prozent seines Treibstoffbedarfs bis März 2027 zu einem Preis von rund 67 Dollar je Barrel (57,81 Euro) abgesichert hat, liegt der aktuelle Marktpreis bei etwa 140 Dollar. Im Juli hatte die Fluggesellschaft wegen der Kostenentwicklung fünf Flugzeuge von ihrer Basis im belgischen Charleroi abgezogen und das Angebot in Brüssel für den Winter 2026 und den Sommer 2027 um zwei Millionen Sitzplätze verringert.

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