Padel-Boom: „Smash“ baut Netzwerk mit 200 Courts auf

Die im Frühjahr gestartete Padel-Marke „Smash“ baut ihr Standortnetz in Österreich weiter aus. Nach Bruck an der Leitha, Mitterndorf, Pörtschach, Pottendorf und Trumau befinden sich mittlerweile 25 Courts in Betrieb oder Bau. Weitere 40 Courts sind in Entwicklung, die gesamte Pipeline umfasst rund 200 Courts.

Das Konzept beschränkt sich dabei nicht auf die Errichtung einzelner Padelplätze. „Smash“ will an seinen Standorten ein einheitliches Markenerlebnis schaffen. Hochwertiger Kunstrasen, charakteristische Beschilderung, Sitzbereiche und ein durchgängiges Branding gehören ebenso dazu wie die Courts.

Die nächsten Eröffnungen sind für Oktober in Schwadorf, Breitenfurt und Hainburg geplant. Im Dezember soll Brunn am Gebirge folgen. Dort werden erstmals auch Indoor-Courts angeboten.