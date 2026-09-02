Danger Dan kommt 2027 wieder nach Wien: Nach dem restlos ausverkauften Gasometer-Konzert spielt der Musiker am 10. Juli ein Open Air in der METAStadt. Mit dabei sind die Songs seines neuen Albums „Keine Angst“.
Gute Nachrichten für alle, die für das längst ausverkaufte Wien-Konzert keine Tickets mehr bekommen haben: Danger Dan kommt 2027 erneut nach Wien. Am 10. Juli 2027 macht der deutsche Musiker mit seiner „Keine Angst Tour“ für ein Open Air in der METAStadt Wien Halt. Im Gepäck hat er sein neues Album „Keine Angst“, das am 2. Oktober 2026 erscheint.
Zunächst geht es für Danger Dan im Herbst 2026 mit den neuen Songs auf große Tournee. Das Finale steigt am 20. Dezember 2026 im Wiener Gasometer – und ist bereits restlos ausverkauft. Mit dem Open-Air-Termin im kommenden Sommer gibt es nun eine weitere Gelegenheit, Danger Dan in Wien live zu erleben.
Danger Dan veröffentlicht neues Album „Keine Angst“
Fünf Jahre nach seinem ersten Klavieralbum setzt Danger Dan seinen musikalischen Weg mit „Keine Angst“ fort. Sein mit Gold ausgezeichnetes DIY-Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ wurde zu einem der erfolgreichsten Pianoalben und erreichte mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus politischer Liedermachertradition, Punk- und Hip-Hop-Sozialisation sowie Storytelling ein großes Publikum.
Auch auf „Keine Angst“ bleibt Danger Dan seinem reduzierten Ansatz treu. Statt großer Orchester, Chöre oder überladener Arrangements stehen vor allem Klavier, Stimme und Texte im Mittelpunkt.
Neue Songs zwischen Protest und Liebe
Inhaltlich setzt sich Danger Dan auf „Keine Angst“ intensiv mit der Gegenwart auseinander. Die neuen Lieder handeln von Leben und Tod und vom Widerstand gegen die faschistische Gefahr, aber auch von Liebe, Versicherungsvertretern, Kneipenschlägereien, dem Sinn des Lebens und der Frage, was am Ende bleibt.
Aufgenommen wurde das Album gemeinsam mit seinem Bruder Panik Panzer bei Danger Dan zu Hause. Für den Mix zeichnet Philipp Schwär verantwortlich, ein Streicherquartett wurde zusätzlich in Zürich aufgenommen. Sein Klavierspiel ist auf dem neuen Werk flüssiger und raffinierter geworden, ohne dabei den charakteristischen Stil zu verlieren.
Danger Dan live in der METAStadt Wien
Nach dem ausverkauften Gasometer-Konzert müssen Fans nicht lange auf die nächste Wien-Show warten. Am 10. Juli 2027 bringt Danger Dan die „Keine Angst Tour“ für ein Open Air in die METAStadt.
Mit neuem Album, Klavier und seiner charakteristischen Mischung aus politischer Haltung, feinsinnigem Humor und pointierten Texten steht damit der nächste große Wien-Termin fest.