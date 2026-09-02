Gute Nachrichten für alle, die für das längst ausverkaufte Wien-Konzert keine Tickets mehr bekommen haben: Danger Dan kommt 2027 erneut nach Wien. Am 10. Juli 2027 macht der deutsche Musiker mit seiner „Keine Angst Tour“ für ein Open Air in der METAStadt Wien Halt. Im Gepäck hat er sein neues Album „Keine Angst“, das am 2. Oktober 2026 erscheint.

Zunächst geht es für Danger Dan im Herbst 2026 mit den neuen Songs auf große Tournee. Das Finale steigt am 20. Dezember 2026 im Wiener Gasometer – und ist bereits restlos ausverkauft. Mit dem Open-Air-Termin im kommenden Sommer gibt es nun eine weitere Gelegenheit, Danger Dan in Wien live zu erleben.