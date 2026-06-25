Easyjet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab

Auch das jüngste Gebot bewerte Easyjet deutlich zu niedrig, erklärte die Billigfluglinie. Zudem werfe das Gebot weiter erhebliche Fragen hinsichtlich der Umsetzbarkeit auf. Der Verwaltungsrat sei jedoch der Ansicht, dass die Gewährung eines Zugangs zu begrenzten finanziellen Informationen für Castlelake zu einem attraktiveren Angebot führen könnte. Easyjet gibt daher Castlelake mehr Zeit. Der Investor könne nun bis 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen. Die ursprüngliche Frist wäre am Freitag ausgelaufen.