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Easyjet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab

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Höheres verbindliches Übernahmeangebot bis 5. Juli möglich
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Die britische Billigfluglinie Easyjet lehnt eine mögliche Übernahme des US-Investors Castlelake weiter ab. Auch ein viertes unverbindliches Angebot über nun 6,50 britische Pfund (7,54 Euro) wies sie zurück, wie Easyjet mitteilte. Zuletzt hatten die Amerikaner 6,25 Pfund je Aktie geboten. Castlelake habe jedoch seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, das Angebot weiter erhöhen zu können, wenn der Investor einen begrenzten Zugang zu finanziellen Informationen erhalte.

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Auch das jüngste Gebot bewerte Easyjet deutlich zu niedrig, erklärte die Billigfluglinie. Zudem werfe das Gebot weiter erhebliche Fragen hinsichtlich der Umsetzbarkeit auf. Der Verwaltungsrat sei jedoch der Ansicht, dass die Gewährung eines Zugangs zu begrenzten finanziellen Informationen für Castlelake zu einem attraktiveren Angebot führen könnte. Easyjet gibt daher Castlelake mehr Zeit. Der Investor könne nun bis 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen. Die ursprüngliche Frist wäre am Freitag ausgelaufen.

GENEVA - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI

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