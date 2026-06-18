Deutsches Gastgewerbe kommt nicht aus der Krise

Grund dafür sind unter anderem gestiegene Preise infolge der Kriege in der Ukraine und in Nahost. Die deutsche Bundesregierung hat der Branche allerdings unter die Arme gegriffen. Seit Jahresbeginn gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie von sieben Prozent, zuvor waren es 19 Prozent.

Im Vergleich zum April 2025 verzeichnete das Gastgewerbe real ein Minus von 7,1 Prozent, nominal stieg der Umsatz um 0,7 Prozent. In den einzelnen Branchen zeigte sich die Lage unterschiedlich. Während Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen ein Plus von real 1,2 Prozent und nominal 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat hatten, sank der Umsatz bei der Gastronomie real um 0,6 Prozent und nominal um 0,2 Prozent. Gegenüber dem April des vergangenen Jahres nahm der Umsatz in beiden Branchen real um 7,4 Prozent ab.