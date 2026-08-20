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Dänemark boomt als Urlaubsziel

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Dänemark ist als Reiseziel beliebt wie nie - und besonders bei Deutschen weiter hoch im Kurs, wodurch Österreich ein neuer Konkurrent am Tourismusmarkt erwachsen könnte, obwohl Dänemark als sehr hochpreisig gilt. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichneten etwa Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze eine Rekordzahl an Übernachtungen von Touristen.

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Während knapp die Hälfte der rund 26 Millionen Übernachtungen (2025: rund 25,5 Mio.) auf Dänen entfällt, halten unter den ausländischen Gästen besonders die Deutschen Dänemark die Treue. Mehr als 7,5 Millionen Übernachtungen zwischen Jänner und Juni wurden laut Zahlen des dänischen Statistikamts von deutschen Urlaubern gebucht - ein leichter Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 (rund 7,4 Millionen).

"Neben den deutschen Gästen, die für den weit größten Anteil der ausländischen Übernachtungen stehen, können wir sehen, dass auch Gäste aus Norwegen und Schweden nach schwächeren Jahren wieder zurück nach Dänemark finden", sagte Lars Bertolt Winther, Tourismus-Chef beim Wirtschaftsverband Dansk Industri, der Nachrichtenagentur Ritzau. Auch aus den USA kommen demnach mehr Touristen in das skandinavische Land.

Für das zweite Halbjahr rechnen die Statistiker bisher mit einem ähnlichen Niveau wie 2025. Die Buchungen für Juli seien aber im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, hieß es. "Dieser Anstieg ist vor allem auf ein Plus von 12 Prozent bei den Buchungen deutscher Touristen zurückzuführen, da in vielen deutschen Bundesländern die Sommerferien früher begonnen haben", berichtete das dänische Statistikamt. "Aus demselben Grund dürften die Buchungen für August zurückgegangen sein."

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