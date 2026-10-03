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Starbucks wegen China-Geschäften unter Druck

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Für viele Uiguren setzt es Freiheitsentzug und Zwangsarbeit
©Afp, APA, PEDRO PARDO
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Die US-Kaffeekette Starbucks gerät wegen ihrer ersten Filialen in der chinesischen Region Xinjiang politisch unter Druck. Der Vorsitzende des China-Sonderausschusses im US-Repräsentantenhaus, John Moolenaar, forderte das Unternehmen auf, die Geschäfte angesichts der Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe der Uiguren wieder zu schließen. Der Republikaner bezeichnete die Eröffnung als "schockierend und moralisch bankrott".

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"Starbucks sollte unverzüglich den Kurs ändern und seine Filialen in Xinjiang schließen", erklärte Moolenaar in einer Stellungnahme. Mit jedem dort verkauften Becher werde eine bekannte amerikanische Marke mit dem brutalen Vorgehen der Kommunistischen Partei Chinas gegen die Uiguren verknüpft.

Starbucks hatte am Dienstag zwei Cafés in der Regionalhauptstadt Urumqi eröffnet: eines am Großen Basar und ein weiteres am internationalen Flughafen.

In Xinjiang leben viele Angehörige der überwiegend muslimischen Minderheit der Uiguren. Menschenrechtsorganisationen werfen der chinesischen Regierung vor, diese Minderheit zu unterdrücken. Peking weist die Vorwürfe zurück.

Starbucks hatte erst im Frühjahr 60 Prozent seines Filialgeschäfts in China an den chinesischen Finanzinvestor Boyu Capital verkauft. Die übrigen 40 Prozent gehören weiter Starbucks.

Unternehmen geraten im Streit um Xinjiang immer wieder von beiden Seiten unter Druck. Der deutsche Autobauer Volkswagen stand wegen seines dortigen Werks jahrelang unter Beschuss. Ende 2024 wurde der gemeinsam mit SAIC betriebene Standort verkauft. Umgekehrt wurden H&M und Adidas 2021 in China zum Ziel von Boykottaufrufen, nachdem sie Bedenken wegen möglicher Zwangsarbeit in Xinjiang geäußert hatten.

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