DoN group übernimmt Catering für Swiss Lounges in Zürich und Genf

Die DoN group erweitert ihre internationale Tätigkeit im Bereich Premium Catering. Seit 1. Oktober 2025 übernimmt das österreichische Unternehmen das exklusive Lounge-Catering der Swiss International Air Lines AG an den Flughäfen Zürich und Genf. Insgesamt werden zwölf Lounges – Business, Senator und First Class – von DoN betreut.

Im Zuge des Auftrags wechseln rund 250 gastronomische Fachkräfte an den beiden Standorten zu DoN. Damit steigt die Mitarbeiterzahl des Unternehmens auf rund 2.300 Beschäftigte. Das jährliche Umsatzvolumen des Projekts liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Jährlich werden über 1,7 Millionen Gäste in den Lounges erwartet.