DoN group übernimmt Catering für Swiss Lounges in Zürich und Genf

Josef Donhauser©DoN Group
Seit 1. Oktober 2025 verantwortet die DoN group das Premium Catering in allen zwölf Swiss Lounges an den Flughäfen Zürich und Genf. Rund 250 Mitarbeitende wechseln zum österreichischen Unternehmen. Das Kulinarikkonzept wurde von den Spitzenköchen Bernie Rieder und Christoph Sallinger entwickelt.
Die DoN group erweitert ihre internationale Tätigkeit im Bereich Premium Catering. Seit 1. Oktober 2025 übernimmt das österreichische Unternehmen das exklusive Lounge-Catering der Swiss International Air Lines AG an den Flughäfen Zürich und Genf. Insgesamt werden zwölf Lounges – Business, Senator und First Class – von DoN betreut.
Im Zuge des Auftrags wechseln rund 250 gastronomische Fachkräfte an den beiden Standorten zu DoN. Damit steigt die Mitarbeiterzahl des Unternehmens auf rund 2.300 Beschäftigte. Das jährliche Umsatzvolumen des Projekts liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Jährlich werden über 1,7 Millionen Gäste in den Lounges erwartet.
Fokus auf regionale Schweizer Produkte
Für das kulinarische Konzept setzte DoN auf die Spitzenköche Bernie Rieder und Christoph Sallinger, die ein Menüangebot mit klarem Fokus auf regionale Schweizer Produkte entwickelt haben. Während die Business- und Senator Lounges abgestufte Angebote erhalten, erwartet Gäste in den First Class Lounges ein mehrgängiges Menü samt abgestimmter Getränkeauswahl. Neben internationalen Raritäten kommen auch Weine, Biere und Spirituosen regionaler Produzenten sowie junge „Independent Brands“ zum Einsatz.
Ein speziell entwickeltes Schulungsprogramm der unternehmenseigenen DoN Academy soll das Serviceniveau sichern. Ergänzend wurde ein Nachhaltigkeitskonzept erarbeitet, das den „Swiss Responsible Sourcing“-Standards entspricht und langfristig auf eine Zero-Waste-Kreislaufwirtschaft abzielt.
Qualität, Regionalität, Nachhaltigkeit und innovative Gastronomie
„Unser Konzept für die Swiss Lounges vereint hochwertige Qualität, Regionalität, Nachhaltigkeit und innovative Gastronomie“, sagt Josef Donhauser, CEO und Eigentümer der DoN group. Damit könne die Position im Premium Catering Markt weiter gestärkt und das internationale Wachstum forciert werden.
Auch seitens Swiss wird die Zusammenarbeit positiv bewertet. „Der Aufenthalt in unseren Lounges ist für unsere Premium-Gäste der Auftakt ihrer Reise. Mit der DoN group setzen wir diese Tradition in neuer Form fort und haben einen Partner, der mit kulinarischer Exzellenz und einem konsequenten Nachhaltigkeitsansatz ideal zu Swiss passt“, so Michael Schiess, Leiter Lounge Experience bei Swiss.