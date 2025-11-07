Eiffelturm: Vom „Monstrum“ zum bekanntesten Bauwerk der Welt

Dort erwies sich das von ihm präsentierte Eisenturm-Projekt als der einzige praktisch umsetzbare Vorschlag, zumal ihn Gustave Eiffel – der ihn sich inzwischen mehr und mehr zu eigen gemacht hatte – mit der ihm eigenen Überzeugungskraft vertrat. Seinen Ingenieuren kaufte er die Idee ab, doch diese haben ihm den Verlust der Urheberschaft und des damit verbundenen Ruhms nie nachgetragen. Sie waren überzeugt, dass nur Eiffel mit seinem Durchsetzungsvermögen und seinem Netz von Beziehungen zu Politikern, Bankiers und anderen Entscheidungsträgern in der Lage sein würde, ein solch technisch und ökonomisch anspruchsvolles Projekt gegen die vielen absehbaren Widerstände zu verwirklichen.

Diese blieben tatsächlich nicht aus. Vor allem Architekten und Kunst-Professoren, aber auch viele Schriftsteller und andere Künstler beteiligten sich an einer Kampagne gegen den geplanten Turm, dem sie vorwarfen, kalt und nüchtern zu sein und das historisch gewachsene, harmonische Stadtbild von Paris zu zerstören. Politiker leisteten vor allem wegen der Kosten Widerstand.

Um sein Jahrhundertprojekt allerdings zu verwirklichen, musste Eiffel einwilligen, den Turm weitgehend mit eigenem Geld und Bankkrediten zu bauen. Die Stadt war lediglich bereit, sich mit 1,5 Millionen Goldfrancs an den auf sieben Millionen geschätzten Baukosten zu beteiligen.

Wer war dieser Gustave Eiffel, dem die Regierung und die Stadtverwaltung zutrauten, solch ein technisch und ökonomisch beispielloses Projekt zu bewältigen?