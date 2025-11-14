Anne Aubrunner: „In nichts investieren, was einen nicht interessiert“

Sie haben, laut eigenen Angaben, einen überdurchschnittlich hohen Anteil an weiblichen Investorinnen und Investoren. Wie hoch ist er konkret und worauf führen Sie das zurück?

Frauen gelten bei Investmententscheidungen oft als risikoaverser und grundsätzlich vorsichtiger – umso mehr freut es mich, dass rund 30 Prozent unserer Investorinnen und Investoren weiblich sind. Damit liegen wir deutlich über dem Marktdurchschnitt, den ich eher bei etwa 15 Prozent verorten würde. Ein Grund dafür ist sicher, dass unsere Rendite nicht nur abstrakt auf dem Papier steht, sondern tatsächlich erlebbar wird. Urlaub ist ein emotional positiv besetztes, sehr greifbares Thema – und genau das spricht viele Frauen besonders an.

Sie setzen auf ein Modell, bei dem sich die Investoren die Rendite in Gutscheinform ausbezahlen lassen können. Was ist es, was Ihre Investor:innen primär anzieht – Rendite, emotionale Bindung oder vielleicht auch Sicherheit, weil Falkensteiner eine bekannte, etablierte Marke ist?

Den Begriff „Sicherheit“, so wie man ihn von Sparanlagen kennt, würde ich in Verbindung mit einem alternativen Investment wie unserem nicht verwenden. Da bin ich sehr klar, denn es handelt sich um ein Investment in der höchsten Risikokategorie. Was wir aber zweifellos bieten können, ist eine starke Marke und die damit verbundene Kompetenz. Falkensteiner ist seit fast 70 Jahren am Markt, die Bekanntheit in Österreich ist enorm – und diese Verlässlichkeit als Touristiker in einem planbaren Umfeld spielt eine große Rolle.

Interessant ist auch das Verhalten unserer Investorinnen und Investoren: Etwa die Hälfte entscheidet sich für die Rendite in Form von Gutscheinen, die andere Hälfte lässt sich die Zinsen in Cash auszahlen. Das hängt stark davon ab, womit sich jemand wohler fühlt. Bei einem Investment von 10.000 Euro gibt es zusätzlich einen 1.200-Euro-Hotelgutschein – damit sieht der Kunde das Produkt jedenfalls einmal in der Praxis.

Das aktuelle Funding-Projekt der FMTG Invest – das mittlerweile fünfzehnte – läuft noch bis 22. November 2025. Die Fundingschwelle von 300.000 Euro wurde schon deutlich überschritten, das Fundingziel von 8 Millionen Euro aber noch nicht ganz erreicht. Was bedeutet es für Sie in der Umsetzung eines Projektes, wenn das Fundingziel nicht komplett erreicht wird?

Wir haben die Möglichkeit, unsere aktuelle Kampagne um bis zu 28 Tage zu verlängern – das ist von Anfang an Teil unserer Planung. Daher wird die 15. Fundingrunde tatsächlich bis kurz vor Weihnachten laufen. Gleichzeitig könnten wir das Fundingziel theoretisch auch noch erhöhen, da unser Kapitalmarktprospekt bis zu 18 Millionen Euro erlaubt. So weit werden wir aber nicht gehen. Realistisch ist, dass wir – ähnlich wie im Vorjahr – insgesamt rund 14 Millionen Euro erreichen werden. Wir rechnen ja Österreich und Deutschland immer zusammen und was am Ende herauskommt, kommt heraus.

Wichtiger als die exakte Summe ist für uns die strategische Zielrichtung. Wir haben in den letzten Jahren viele neue Projekte umgesetzt – etwa in Sizilien, am Gardasee oder durch den Rückkauf von Punta Skala. Jetzt geht es darum, die dahinterliegenden Prozesse technisch zu optimieren und über Ländergrenzen hinweg zu harmonisieren. Die Mittel aus dem aktuellen Kapitalmarktprospekt fließen daher vor allem in Technologieinvestitionen: Prozessautomatisierung, ein neues Property-Management- und CRM-System sowie KI-basierte Lösungen im Kundenservice. Unser Ziel ist es, dass durch diese Automatisierung mehr Zeit für den persönlichen Gästekontakt bleibt.

Parallel bauen wir unser IT-Team weiter aus – nicht nur im Bereich Analyse, sondern auch in der Software-Entwicklung. Das ist ein langfristiger Entwicklungsprozess. Ob wir am Ende 13, 14 oder 15 Millionen Euro erreichen, ändert an dieser Strategie nichts. Vielleicht verschiebt sich die letzte Ausbaustufe um ein paar Wochen, aber insgesamt bleibt der Kurs klar. Wir investieren gezielt in Systeme, Prozesse und Strukturen, die unsere zukünftige Entwicklung tragen sollen – inklusive eines neuen, benutzerfreundlicheren Investportals für unsere Anleger:innen.

Gibt es bereits konkrete Pläne für Kampagne Nr. 16?

(lacht) Nein, konkrete Pläne für die nächste Kampagne gibt es noch nicht – let’s cross that bridge when we get there. Wir bleiben aber natürlich dran. Im kommenden Herbst wird es wieder eine Rückführung geben und diese Phasen eignen sich erfahrungsgemäß sehr gut für Reinvestments. Mehr als die Hälfte unserer Investorinnen und Investoren nutzt die Gelegenheit, ihr Kapital weiter anzulegen und von den Vorteilen der nächsten fünf Jahre zu profitieren.

Ob die nächste Kampagne dann im Frühjahr oder erst im Frühsommer startet, ist aktuell noch offen. Zuerst wollen wir die laufende Runde sauber abschließen – inklusive pünktlicher Zubuchung aller Vorteile – und anschließend auch den deutschen Markt finalisieren. Dort sind wir ebenfalls aktiv, allerdings dauert der Aufbau etwas länger. In Österreich haben wir bereits eine starke Markenbekanntheit, in Deutschland müssen wir diese noch weiter ausbauen. Die Mittel aus dem deutschen Funding fließen übrigens konkret in das neue Falkensteiner Resort auf Sizilien – inklusive umfassender Mittelverwendungskontrolle.