Neue Airline AirZeta startet in Österreich: Wien wird Europa-Hub für koreanische Frachtflüge

Die offizielle Eröffnung der Kooperation fand am 13. November 2025 am Flughafen-Tower statt. Im Beisein des koreanischen Botschafters Ham Sang Wook, AirZeta-CEO Kwan Sik Kim und Flughafen-Vorstand Julian Jäger wurde ein Memorandum of Understanding (MoU) zur strategischen Partnerschaft unterzeichnet.

„Mit AirZeta begrüßen wir nicht nur eine neue Airline, sondern gewinnen einen strategischen Partner für den Frachtbereich – mit einem klaren Bekenntnis zum Standort Wien“, betonte Julian Jäger.

Auch Kwan Sik Kim hob die Bedeutung des Wiener Standorts hervor: „Die Infrastruktur, die hohe Abfertigungsqualität und die geografische Lage sprechen klar für den Flughafen Wien.“

Der koreanische Botschafter Ham Sang Wook bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Schritt zur Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen Korea und Österreich.