Brenner: Von 19. bis 22. Oktober nur eine Spur, nachts Fahrverbot für Wohnmobile und Busse

Wer in den kommenden Tagen über den Brenner nach Italien fährt, muss mit Engpässen rechnen. Die Asfinag saniert auf der Luegbrücke der A13 Brennerautobahn den beschädigten Fahrbahnbelag. Von Montag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 22. Oktober, steht deshalb auch untertags nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Dieselben Einschränkungen galten bereits von 12. bis 15. Oktober.

Die Hauptarbeiten finden in der Nacht statt. Abgeschlossen sein sollen sie spätestens am 23. Oktober, der Zeitplan hängt allerdings vom Wetter ab. Damit fallen die Arbeiten in die Woche unmittelbar vor den Herbstferien, die in Österreich am 24. Oktober beginnen.