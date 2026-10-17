Brenner: Von 19. bis 22. Oktober nur eine Spur, nachts Fahrverbot für Wohnmobile und Busse

Auf der Luegbrücke an der Brennerautobahn wird kommende Woche erneut der Belag saniert. Von Montag bis Donnerstag steht tagsüber nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung, in der Nacht sind schwere Fahrzeuge bis hin zum Wohnmobil gesperrt. Was das kurz vor den Herbstferien für Reisende nach Italien bedeutet.
Was von Montag bis Donnerstag gilt
Wer in den kommenden Tagen über den Brenner nach Italien fährt, muss mit Engpässen rechnen. Die Asfinag saniert auf der Luegbrücke der A13 Brennerautobahn den beschädigten Fahrbahnbelag. Von Montag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 22. Oktober, steht deshalb auch untertags nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Dieselben Einschränkungen galten bereits von 12. bis 15. Oktober.
Die Hauptarbeiten finden in der Nacht statt. Abgeschlossen sein sollen sie spätestens am 23. Oktober, der Zeitplan hängt allerdings vom Wetter ab. Damit fallen die Arbeiten in die Woche unmittelbar vor den Herbstferien, die in Österreich am 24. Oktober beginnen.
Fahrverbote in der Nacht
An den vier Arbeitstagen gelten nächtliche Fahrverbote. Lkw über 3,5 Tonnen dürfen von 21 bis 5 Uhr nicht über die A12 Inntalautobahn und die A13 durch Tirol fahren, wenn ihr Ziel nur über die Luegbrücke erreichbar ist. Das gilt in beide Richtungen.
Für Reisende wichtiger ist die zweite Regel: Von 22 bis 5 Uhr ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Matrei-Steinach und Brenner-Nord für alle anderen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Darunter fallen auch Reisebusse und schwere Wohnmobile. Busse werden über die B182 Brennerstraße umgeleitet. Die Polizei kontrolliert bei Pettnau im Oberland und bei Kufstein an der Einfahrt nach Tirol und weist Fahrzeuge zurück, die nur über die Brücke an ihr Ziel kommen würden.
Warum die Luegbrücke ein Nadelöhr ist
Die Luegbrücke bei Gries am Brenner hat laut Asfinag das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Seit Jänner 2025 ist auf ihr grundsätzlich nur noch ein Fahrstreifen pro Richtung frei, seit Ende März 2025 wird an einem Ersatzbau gearbeitet. An verkehrsstarken Tagen öffnet die Asfinag eine zweite Spur, laut Fahrkalender 2026 an rund 180 Tagen im Jahr.
An diesen zweispurigen Tagen werden Lkw vor der Brücke auf die linke Spur gelenkt, damit das Gewicht mittig auf dem Tragwerk liegt. Im Baustellenbereich gilt Tempo 60. Dazu kommen 2026 vierzehn zusätzliche Fahrverbotstage für Lkw über 7,5 Tonnen in Richtung Süden. Die genauen Tage veröffentlicht die Asfinag im Fahrkalender auf ihrer Website.
Tipps für die Fahrt in die Herbstferien
Der deutsche Autofahrerclub ADAC rät, die Brennerroute möglichst früh am Morgen und unter der Woche zu befahren. Die Landes- und Bundesstraßen am Brenner seien häufig überlastet, ein Ausweichen lohne sich daher nur großräumig, etwa über die Tauernautobahn, den Gotthard oder den San Bernardino. Je nach Start und Ziel können auch die Felbertauernstraße oder die Pyhrnautobahn eine Alternative sein.
Am Reschenpass gibt es ebenfalls Baustellen mit Einschränkungen. Von Fahrten über das Timmelsjoch oder den Staller Sattel rät der Club ab: Beide Pässe sind steil, teils einspurig, haben Beschränkungen für Wohnmobile und sind im Winter gesperrt. Aktuelle Verkehrsinformationen in Echtzeit bietet die Asfinag über ihre Website und App.