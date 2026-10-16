Herbstferien 2026: Zehn Tage schulfrei vom 24. Oktober bis 2. November

Die Herbstferien 2026 dauern laut dem Ferienkalender auf oesterreich.gv.at von Dienstag, 27. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, und gelten in allen Bundesländern. Davor liegt ein langes Wochenende: Am Montag, 26. Oktober, ist Nationalfeiertag. Der letzte Schultag vor den Ferien ist damit Freitag, 23. Oktober.

Auch am Ende verlängern sich die Ferien. Allerheiligen fällt heuer auf Sonntag, 1. November, und Allerseelen am Montag, 2. November, ist in allen Bundesländern schulfrei. Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 3. November. Zusammen ergibt das zehn freie Tage von Samstag, 24. Oktober, bis Montag, 2. November.