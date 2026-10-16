Herbstferien 2026: Zehn Tage schulfrei vom 24. Oktober bis 2. November

In ganz Österreich beginnen in einer Woche die Herbstferien. Weil der Nationalfeiertag heuer auf einen Montag fällt und Allerseelen ebenfalls schulfrei ist, haben Schülerinnen und Schüler zehn Tage am Stück frei. Eltern kommen mit fünf Urlaubstagen auf dieselbe Spanne. Die Termine im Überblick.
Zehn freie Tage am Stück
Die Herbstferien 2026 dauern laut dem Ferienkalender auf oesterreich.gv.at von Dienstag, 27. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, und gelten in allen Bundesländern. Davor liegt ein langes Wochenende: Am Montag, 26. Oktober, ist Nationalfeiertag. Der letzte Schultag vor den Ferien ist damit Freitag, 23. Oktober.
Auch am Ende verlängern sich die Ferien. Allerheiligen fällt heuer auf Sonntag, 1. November, und Allerseelen am Montag, 2. November, ist in allen Bundesländern schulfrei. Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 3. November. Zusammen ergibt das zehn freie Tage von Samstag, 24. Oktober, bis Montag, 2. November.
Fenstertage für Eltern
Für berufstätige Eltern sieht die Rechnung etwas anders aus. Der Nationalfeiertag am 26. Oktober ist ein gesetzlicher Feiertag, Allerseelen dagegen nicht. Wer die gesamten Ferien mit den Kindern verbringen will, braucht daher Urlaub für die vier Tage von 27. bis 30. Oktober sowie für Montag, 2. November.
Mit fünf Urlaubstagen kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Fünftagewoche so auf zehn freie Tage. Für eine kürzere Auszeit reichen auch vier Urlaubstage von Dienstag bis Freitag, dann ergibt sich mit dem langen Nationalfeiertagswochenende und dem folgenden Wochenende eine Spanne von neun Tagen bis Sonntag, 1. November.
Warum es die Herbstferien gibt
Bundesweit einheitliche Herbstferien gibt es in Österreich erst seit dem Schuljahr 2020/21. Mit einer Novelle des Schulzeitgesetzes wurden die Schultage zwischen 27. und 31. Oktober für alle Bundesländer für schulfrei erklärt. Zuvor lagen freie Tage rund um den Nationalfeiertag vor allem in der Hand der einzelnen Schulen.
Ausgeglichen wurden die zusätzlichen freien Tage laut den Gesetzesmaterialien über die Dienstage nach Ostern und Pfingsten und über eine geringere Zahl schulautonomer Tage. Der Ferienkalender gilt für öffentliche und private Schulen mit Öffentlichkeitsrecht, bei Tourismusschulen kann es Abweichungen geben.
Was in der Ferienwoche ansteht
Gleich am ersten Ferienwochenende wird die Uhr umgestellt. In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, endet die Sommerzeit, die Uhren werden um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht. Die Nacht ist damit eine Stunde länger, am Abend wird es früher dunkel.
Wer in den Ferien in die Berge fährt, findet auf mehreren Tiroler Gletschern bereits geöffnete Skigebiete, in Kärnten startet der Mölltaler Gletscher am 23. Oktober. In Sölden fahren am 24. und 25. Oktober die Skirennläuferinnen und Skirennläufer den Weltcupauftakt, rund um die Rennen ist im Ötztal mit mehr Verkehr zu rechnen. Abseits der Gletscher bietet die zweite Oktoberhälfte vor allem Wanderwetter mit herbstlicher Laubfärbung, sofern das Wetter mitspielt.
Die nächsten Ferien im Schuljahr
Nach den Herbstferien folgen die Weihnachtsferien von 24. Dezember 2026 bis 6. Jänner 2027 in allen Bundesländern. Die Semesterferien 2027 sind gestaffelt: Wien und Niederösterreich haben von 1. bis 6. Februar frei, das Burgenland und Kärnten von 8. bis 13. Februar, Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Tirol und Vorarlberg von 15. bis 20. Februar.
Die Osterferien dauern von 20. bis 29. März 2027, die Pfingstferien von 15. bis 17. Mai. In die Sommerferien starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland am 3. Juli 2027, die übrigen Bundesländer eine Woche später am 10. Juli.