Luxuskreuzfahrt: An Bord, bitte – und zwar stilvoll

Über Taormina, dem in der sizilianischen Provinz Messina gelegenen hippen Badeort, geht es weiter nach Otranto, Apulien: Der Ort existiert bereits seit der Antike und hat sich zu einem entzückenden Badeort entwickelt, der seinen Charme über die Jahrhunderte bewahrt hat.

Anschließend geht es nach Ancona, die Hauptstadt der Region Marken. Eine historisch geprägte, typisch italienische Stadt, deren tausendjährige Geschichte eng mit ihrem bedeutenden Hafen verbunden ist. Gegründet von den Griechen und später von Julius Cäsar erobert, vereint sie unterschiedlichste kulturelle Einflüsse. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die Kathedrale San Ciriaco aus weißem und rosafarbenem Marmor, der Trajansbogen sowie das Geburtshaus des Malers Raffaels aus dem 15. Jahrhundert.

Den krönenden Abschluss bilden zwei Nächte in Venedig, der „Serenissima“, die seit dem 6. Jahrhundert stolz über ihre Lagune herrscht. Neben weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Markusplatz lädt die Stadt dazu ein, auch ihre stilleren Gassen zu entdecken. Bei einem Glas Spritz und den typisch venezianischen Sardinen, „Sarde in Saor“, lässt sich der Abschluss einer Reise zelebrieren, bei der sich Italien in all seinen Facetten eröffnet hat.