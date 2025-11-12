Airport Lounge-Ranking 2025: Die 5 besten und 5 schlechtesten Lounges

Statuskunden in First Class profitieren von maximaler Ruhe, zahlen aber mit strengen Zugangsregeln. Business-Reisende ohne Top-Status fahren an asiatischen Hubs oft am besten, weil Küche, Platz und Arbeitszonen überzeugen. Priority-Pass-Nutzer haben globalen Zugang, sollten jedoch die Qualität je Standort prüfen und aktuelle Bewertungen berücksichtigen, da das Netz heterogener ist als airlineeigen betriebene Lounges.

Wer Lounges fair vergleichen will, schaut zuerst auf die Kategorie und dann auf die Region. In der Breite setzt die Business-Klasse Maßstäbe in Asien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, während unabhängige Lounges mit starken Einzelstandorten nachziehen und Priority Pass eigene Sieger kürt. Mit dieser Kategorisierung wird aus dem Schlagwort „beste Lounge“ eine belastbare Entscheidungshilfe für den nächsten Flug.