Herbstferien 2025: Wohin jetzt? Die 11 besten Reiseziele für Sonne, Städte & Natur

1) Teneriffa & die Kanaren – „Immerfrühling“ mit Badewetter

Im Oktober pendeln die Tageshöchstwerte in Santa Cruz de Tenerife im langjährigen Schnitt um die 24–26 °C, Regen bleibt die Ausnahme – ideal für Strandtage und Wanderungen im Teide-Nationalpark.

Plus: Sichere Wärme, kurze Anreise, gute Infrastruktur.



Tipp: Nord & Süd unterscheiden sich wetterseitig kaum – die geschützten Südküsten bieten dennoch oft mehr Sonnenstunden.

2) Kreta (Griechenland) – Spätsommer light

Tagsüber ~17–24 °C, Wasser ~23 °C: baden geht, wandern auch – von der Samaria-Schlucht bis zu einsamen Buchten auf Westkreta.

Plus: Angenehm warm, weniger Trubel als im Hochsommer.



Tipp: Mietwagen lohnt sich; im Westen (Balos, Falassarna) ist es oft noch ruhiger.

3) Antalya & Türkische Riviera – warmes Meer, faire Preise

Das Meer bleibt im Oktober häufig um 25–26 °C – perfekt für Familien.

Kultur gibt’s in Perge, Aspendos & Co.

Plus: Viele All-inclusive-Angebote, große Hotelwahl.



Tipp: Späte Gewitter sind möglich – flexible Tagesplanung hilft.

4) Madeira – mild, grün, wanderbar

In Funchal liegen die Tageshöchstwerte meist bei 21–23 °C; die Levadas sind jetzt besonders schön.

Plus: Ganzjahresziel, spektakuläre Küstenwege.



Tipp: Leichte Regenjacke einpacken – das Mikroklima wechselt schnell.