News Logo
ABO

Herbstferien 2025: Wohin jetzt? Die 11 besten Reiseziele für Sonne, Städte & Natur

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
8 min
Artikelbild

Küstenort neben dem Atlantischen Ozean Portugal, Madeira, Funchal

©IMAGO / Cavan Images
Von Kanaren bis Karpaten, von Törggelen bis Thailand: Diese Ziele liefern im Oktober/Anfang November verlässlich gutes Wetter, kurze Anreisen – und echte Erlebnisse statt Warteschlangen.

von

Warum der Herbst ideal ist

Zwischen Spätsommer und Adventsmärkten ist Reise-Nebensaison: milde Temperaturen, sinkende Preise, leere Strände und Museen. Gleichzeitig verlangt das Klima mehr Aufmerksamkeit: Mittelmeer-Gebiete können im Herbst vermehrt Starkregen erleben – 2024 war Spanien sogar rekordnass –, insgesamt aber bleibt die Zeit perfekt für sonnige Kurztrips und genussvolle Outdoor-Wochen.

Warme Kurzstrecke (unter 5 Flugstunden)

1) Teneriffa & die Kanaren„Immerfrühling“ mit Badewetter
Im Oktober pendeln die Tageshöchstwerte in Santa Cruz de Tenerife im langjährigen Schnitt um die 24–26 °C, Regen bleibt die Ausnahme – ideal für Strandtage und Wanderungen im Teide-Nationalpark.
Plus: Sichere Wärme, kurze Anreise, gute Infrastruktur.

Tipp: Nord & Süd unterscheiden sich wetterseitig kaum – die geschützten Südküsten bieten dennoch oft mehr Sonnenstunden.

2) Kreta (Griechenland)Spätsommer light
Tagsüber ~17–24 °C, Wasser ~23 °C: baden geht, wandern auch – von der Samaria-Schlucht bis zu einsamen Buchten auf Westkreta.
Plus: Angenehm warm, weniger Trubel als im Hochsommer.

Tipp: Mietwagen lohnt sich; im Westen (Balos, Falassarna) ist es oft noch ruhiger.

3) Antalya & Türkische Rivierawarmes Meer, faire Preise
Das Meer bleibt im Oktober häufig um 25–26 °C – perfekt für Familien.
Kultur gibt’s in Perge, Aspendos & Co.
Plus: Viele All-inclusive-Angebote, große Hotelwahl.

Tipp: Späte Gewitter sind möglich – flexible Tagesplanung hilft.

4) Madeiramild, grün, wanderbar
In Funchal liegen die Tageshöchstwerte meist bei 21–23 °C; die Levadas sind jetzt besonders schön.
Plus: Ganzjahresziel, spektakuläre Küstenwege.

Tipp: Leichte Regenjacke einpacken – das Mikroklima wechselt schnell.

Städtereisen mit besonderem Glanz

5) LissabonSonne auf den „Miradouros“
24 → 20 °C im Monatsverlauf: T-Shirt am Tag, dünne Jacke am Abend. Tram 28, Pastéis, Tagestour nach Sintra – und weitaus weniger Andrang als im Sommer.
Plus: Kurzer Flug, großartige Gastro-Szene.

Tipp: Tickets für Belém & MAAT vorab buchen, abends zum Miradouro da Senhora do Monte.

6) Marrakesch (Marokko)warm, aber nicht mehr brütend
Im Oktober liegen die Tageshöchstwerte typischerweise um 26–30 °C; abends wird’s angenehm. Souks, Jardin Majorelle, Wüstentrip: alles drin.
Plus: Kurze Mittelstrecke, intensives Kulturprogramm.

Tipp: Herbst bringt etwas mehr Schauer als im Sommer – Plan B für Indoor-Stops einbauen.

Natur, Genuss & Berge

7) Südtirol (Italien)Törggelen, Lärchen, Fernsicht
Ab Anfang Oktober öffnen Buschenschänke ihre Stuben: Törggelen heißt neuer Wein, Kastanien & Schlutzkrapfen – plus goldene Wanderwege zwischen Eisacktal, Burggrafenamt und Vinschgau.
Plus: Familienfreundlich, wetterstabile Talwanderungen.

Tipp: Unter der Woche einkehren – am Wochenende sind die Stuben voll.

8) Madeiras Hochland & Levadas
Wenn’s am Meer wolkt, über der Wolkendecke Sonne: die PR-Routen (Pico do Arieiro – Pico Ruivo) liefern Postkartenblicke. (Siehe Klimadaten oben.)

Fernreisen, wenn’s richtig warm sein soll

9) Dubai (VAE)Strand, City, Wüste
Oktober ist Übergangsmonat: Tageshöchstwerte sinken von ~37 °C auf ~33 °C – abends wird’s gut erträglich, Pools & Strand helfen tagsüber.
Plus: Kurzer Mittelstreckenflug, groß für Familien.

Tipp: Outdoor-Aktivitäten in die Morgen-/Abendstunden legen.

10) JordanienKulturhighlights bei Wohlfühlklima
Petra und Wadi Rum sind im Oktober häufig mild-warm (ca. 26–32 °C) – perfekt für Felsenstadt & Camps unter Sternenhimmel; Bad im Toten Meer obendrauf.
Plus: Kompakt, sicher zu bereisen mit Guide/Fahrer.

Tipp: Früh in Petra starten – das Licht in der Siq-Schlucht ist dann am schönsten.

11) Thailand richtig timenAndaman ja, Golf eher nein
Ab November startet an der Andamanenküste (Phuket/Krabi) die trockene Saison; die Golfinseln (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) erleben dagegen ihre Regenzeit im Oktober/November. Wer im Herbst Sonne will, plant Phuket/Trang/Ko Lanta – Samui heb’ man sich für Frühling auf.
Plus: Top Preis-Leistung, große Zielvielfalt.

Tipp: Übergangswochen können wechselhaft sein – flexible Routen helfen.

Buchung & Budget

Die Herbstferien sind die beste Zeit für Sonne ohne Hitze, Kultur ohne Schlangestehen und Natur ohne Gedränge. Wer warmes Meer will, wird an Kanaren, Antalya & Kreta glücklich. Für Städter locken Lissabon und Marrakesch. Aktivfans reservieren Südtirol und Madeira. Und wer Fernweh hat, setzt auf Jordanien – oder plant Thailand ab November auf der Andamanenseite.

Über die Autoren

