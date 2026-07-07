BMWET legt Tourismus und Kulturelles Erbe zusammen

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus führt aktuell sieben Sektionen. Die Sektion Tourismus und die Sektion Kulturelles Erbe werden zu einer Sektion zusammengeführt. Das soll laut Wirtschaftsministerium auf APA-Anfrage voraussichtlich im Oktober geschehen. Die Funktion einer neuen Sektionschefin oder eines neuen Sektionschefs werde neu ausgeschrieben. Mittelfristig gehe es ums Heben von Synergien, die beiden Sektionen gehörten auch schon einmal zusammen.

von APA