Uber stoppt Expansion von Essenslieferdienst in Österreich

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Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat laut "Financial Times" den Großteil seiner geplanten Expansion bei Essenslieferungen in Europa gestoppt, betroffen ist auch Österreich. Hintergrund sei die angestrebte Übernahme des deutschen Konkurrenten Delivery Hero, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider. Uber plane nicht länger, seinen Lieferdienst in fünf der sieben bisher anvisierten Länder einzuführen, hieß es in dem Bericht weiter.

von APA