Beisl, Bar oder Bistro? So entwickelt sich Wiens Gastronomie

Schätzen die Gäste nur die urige Atmosphäre oder wollen sie auch uriges Essen?

Da muss man schon ein bisschen mit der Zeit gehen. Der Fleisch-Anteil, den wir aktuell in der Gastronomie haben, wird so hoch nicht bleiben, ich könnte es mir heute nicht mehr vorstellen, kein vegetarisches Gericht zu servieren. Aber das Wichtigste ist: Einerseits authentisch bleiben, andererseits alle an einen Tisch bringen.