Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe

Viele Menschen in Österreich legen zu Weihnachten Wert auf Tradition, ganz besonders beim Essen. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage tischen 43 Prozent am 24. Dezember "immer ein besonderes Gericht auf". Weitere 28 Prozent setzen zwar grundsätzlich auf eine bestimmte, traditionelle Speise, diese darf aber auch einmal gewechselt werden. Am beliebtesten sind laut den im Auftrag des Lebensmittelkonzerns Iglo erhobenen Daten Raclette, eine kalte Platte und Suppe.

Raclette kommt demnach am Heiligen Abend am häufigsten auf den Familientisch (24 Prozent). Danach folgen die kalte Platte (20 Prozent) sowie beinahe gleichauf die Suppe (15 Prozent) und Bratwürstel (14 Prozent). Auch Fondue (elf Prozent), Gans (zehn Prozent), Karpfen und Lachs (je neun Prozent) wurden von den 1.000 Befragten oft genannt.