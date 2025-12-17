Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe

Mehr als 40 Prozent der in Österreich lebenden Menschen haben eine traditionelle Speise, die jedes Jahr am Heiligen Abend auf den Tisch kommt.
Viele Menschen in Österreich legen zu Weihnachten Wert auf Tradition, ganz besonders beim Essen. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage tischen 43 Prozent am 24. Dezember "immer ein besonderes Gericht auf". Weitere 28 Prozent setzen zwar grundsätzlich auf eine bestimmte, traditionelle Speise, diese darf aber auch einmal gewechselt werden. Am beliebtesten sind laut den im Auftrag des Lebensmittelkonzerns Iglo erhobenen Daten Raclette, eine kalte Platte und Suppe.
Raclette kommt demnach am Heiligen Abend am häufigsten auf den Familientisch (24 Prozent). Danach folgen die kalte Platte (20 Prozent) sowie beinahe gleichauf die Suppe (15 Prozent) und Bratwürstel (14 Prozent). Auch Fondue (elf Prozent), Gans (zehn Prozent), Karpfen und Lachs (je neun Prozent) wurden von den 1.000 Befragten oft genannt.
Unterschiede in den Bundesländern
Der Karpfen hat vor allem im Osten des Landes Tradition und kommt in Wien und dem Burgenland häufig zum Zug. In Kärnten sind Kochwürstel mit Sauerkraut am weitesten verbreitet, in Vorarlberg das Raclette. In Salzburg gibt es besonders oft Suppe und in Oberösterreich sind Bratwürstel eng mit Weihnachten verbunden, ergab die Umfrage.
Wenn es um ein besonderes Weihnachtsessen geht, sind Unter-30-Jährige (55 Prozent) sowie Haushalte mit Kindern (52 Prozent) und Familien mit drei oder mehr Personen (54 Prozent) besonders traditionsbewusst. Am wenigsten Tradition hat eine besondere Speise bei Alleinlebenden (31 Prozent). Im Bundesländervergleich hat man in Salzburg (54 Prozent), im Burgenland (53 Prozent) und in Vorarlberg (51 Prozent) die größten Chancen, jedes Weihnachten in den Genuss des gleichen Gerichts zu kommen.
Familientradition bestimmt Auswahl
Den Ausschlag, was serviert wird, gibt die Familientradition, die damit weitergeführt wird. Für ein Viertel ist zudem die festliche Stimmung ausschlaggebend, die ein bestimmtes Essen verströmt. 22 Prozent überzeugt eine einfache Zubereitung, 20 Prozent verbinden schöne Kindheitserinnerungen mit dem traditionellen Essen.
Über die Studie
Für die Studie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im September 2025 für Iglo Österreich 1.011 Menschen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.