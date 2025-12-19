Die besten Neueröffnungen 2025

Das Jahr ist fast vorbei, mit großen Würfen ist in der Gastronomie heuer nicht mehr zu rechnen. Und man kann sagen: Es war kein leichtes Jahr für das kochende Gewerbe. Aufgrund der beträchtlichen Energiekosten sowie der hohen Lohnabschlüsse im Vorjahr sah sich die Gastronomie in der Rolle eines wesentlichen Inflationstreibers. Was beim Publikum halt nur bedingt gut ankommt – und die Leute eindeutig weniger konsumieren oder überhaupt zu Hause bleiben.

Dieser Stimmung entsprechen auch die dennoch zahlreichen Restaurant-Neueröffnungen in diesem Jahr: Weniger dem klassischen Luxus oder einer bisherigen Erwartungshaltung verpflichtet als vielmehr dem speziellen Erlebnis, der sehr persönlichen, individuellen Interpretation von Gastronomie.

Unter den Neueröffnungen fanden sich heuer besonders viele junge, unkomplizierte, niederschwellige Konzepte, rein kulinarisch beeindruckten uns diese zehn aber am meisten. Nachdem die Lokale völlig unterschiedliche Konzepte verfolgen und nur schwer miteinander vergleichbar sind, erfolgt die Reihung nicht qualitativ, sondern alphabetisch: