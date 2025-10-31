Die 10 besten Beisln in Wien

Das „Rosi“ in Rudolfsheim-Fünfhaus©Lukas Schneider
In den vergangenen zehn Jahren lässt man alte, schöne Wiener Beisln und Gasthäuser zum Glück nicht mehr (so oft) sterben, sondern erfindet sie neu: Die Küchen mögen unterschiedlich sein, das Niveau ebenso. Gleich ist ihnen die Motivation, aus etwas Altem, Traditionellem etwas komplett Neues, Zeitgenössisches zu machen, ohne die ursprüngliche Identität dabei aus dem Auge zu verlieren.
von Florian Holzer
Zum Reznicek (2022)
9., Reznicekg. 10, Tel. 01/310 44 07,
Öffnungszeiten: Di–Sa 17–1 Uhr,
www.reznicek.co.at
Rosi (2024)
15., Sechshauser Str. 120/2, Tel. 0660/223 44 77,
Öffnungszeiten: Mi 17.30–23, Do 11.30–23, Fr, Sa 9–23 Uhr,
www.rosi.wien
Léontine (2016)
3., Reisnerstr. 39, Tel. 0650/856 69 99,
Öffnungszeiten: Di–Sa 11.30–14 Uhr, Do–Sa 18.30–21 Uhr,
www.leontine.at
Brösl (2020)
2., Wohlmuthstr. 23, Tel. 0676/394 91 05,
Öffnungszeiten: Mo–Do 17–23, Fr, Sa 17–24 Uhr,
www.broesl.at
Das Steindl (Ende 2024)
9., Kinderspitalg. 12, Tel. 01/405 66 71,
Öffnungszeiten: Mi–So 17–23 Uhr,
dassteindl.at
Zum Bretschneider (2025)
12., Ehrenfelsg. 4, Tel. 0664/522 74 70,
Öffnungszeiten: Di–Fr 11.30–14, 17–23, Sa 11.30–23 Uhr,
www.zumbretschneider.at
Weinhaus Pfandler (2018)
12., Dörfelstr. 3A,
Öffnungszeiten: Di–Sa 16–22 Uhr,
weinhaus-pfandler.at
Das Prost (2023)
23., Speisinger Str. 224, Tel. 0677/677 05 032,
Öffnungszeiten: Mo–Fr 17–23, wenn Feierteig 12–23 Uhr,
www.dasprost.at
Pramerl & The Wolf* (2016)
9., Pramerg. 21, Tel. 01/946 41 39,
Öffnungszeiten: Mi, Do 19–24, Fr, Sa 18–24 Uhr,
pramerlandthewolf.com
Atlas (2023)
7., Neustiftg. 51,
Öffnungszeiten: Mo–Do 16–1, Fr, Sa 16–2 Uhr,
www.atlasatlas.at