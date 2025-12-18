Das waren die 7 spannendsten Food-Trends 2025

Laborfleisch und Käse aus dem Fermenter sind 2025 vom Zukunftsversprechen zur Marktrealität geworden – vorerst noch teuer, aber mit rasant wachsendem Angebot. Start-ups setzen auf Mikroorganismen, die Milch- oder Eiproteine herstellen, ohne dass eine Kuh oder ein Huhn im Spiel ist. Das Ziel: tierische Produkte nachbauen, aber mit besserer Klimabilanz.