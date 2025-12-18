News Logo
ABO

Das waren die 7 spannendsten Food-Trends 2025

Subressort
Kulinarik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild

©istock_Marco de Benedictis
  1. home
  2. Leben
  3. Kulinarik

Von pflanzenbasiert über KI-Rezepte bis Proteine: Welche Trends unseren Alltag auf dem Teller verändern.

von

2025 hat gezeigt, wie eng Genuss, Gesundheit und Klima inzwischen zusammenhängen. Statt radikaler Verzichtsprogramme setzen viele Menschen auf bewusstere, aber alltagstaugliche Ernährung – und die Lebensmittelbranche zieht nach. Diese sieben Food-Trends haben das Jahr geprägt.

1. Pflanzenbasiert & flexitarisch statt dogmatisch vegan

Pflanzliche Alternativen sind aus Supermarkt und Restaurant nicht mehr wegzudenken – aber der Begriff „Flexitarier“ beschreibt den Mainstream besser. Viele essen überwiegend pflanzlich, erlauben sich aber gelegentlich Fleisch oder Käse. Entscheidend ist: weniger Tier, mehr Pflanze – ohne Moralkeule, dafür mit Genussfokus.

Blurred image background

 © IMAGO / Steinsiek.ch

2. Neue Proteine: Cultured Meat & Präzisionsfermentation

Laborfleisch und Käse aus dem Fermenter sind 2025 vom Zukunftsversprechen zur Marktrealität geworden – vorerst noch teuer, aber mit rasant wachsendem Angebot. Start-ups setzen auf Mikroorganismen, die Milch- oder Eiproteine herstellen, ohne dass eine Kuh oder ein Huhn im Spiel ist. Das Ziel: tierische Produkte nachbauen, aber mit besserer Klimabilanz.

3. Zero Waste & Circular Food

„Wegwerfen“ ist out. Von Karottengrün-Pesto bis zum Dessert aus altem Brot: Food Waste wird zum Kreativthema. Restaurants inszenieren Reste als Signature-Gerichte, Marken werben offensiv mit Reststoff-Verwertung, etwa aus Schalen, Kernen oder Nebenströmen der Industrie. Der Mülleimer wird zur Rohstoffquelle.

4. Personalisierte Ernährung & Darmgesundheit

Von Bluttest bis App-Auswertung: Ernährung wird individueller. Immer mehr Produkte werben mit „gut für den Darm“, „für dein Immunsystem“ oder „für besseren Schlaf“. Im Mittelpunkt stehen Ballaststoffe, fermentierte Lebensmittel, probiotische Drinks – und das Versprechen, Gesundheit über den Teller zu steuern.

Blurred image background

 © istock_piotr_malczyk

5. Funktionale Snacks: Essen mit Zusatznutzen

Snacks sollen 2025 mehr können als satt machen: Proteinriegel, die „Focus“ versprechen, Drinks für „Calm“ oder Frühstücksprodukte mit extra Omega-3 und Vitaminen. Superfoods wie Hafer, Leinsamen, Beeren oder Algen werden in Alltagsprodukte eingebaut – Convenience trifft Health-Claim.

6. Hyperlokal & regenerativ: Essen aus der Nachbarschaft

Regional ist längst Standard – der neue Trend geht noch weiter: Micro-Farming auf dem Dach, Indoor-Farmen in der Stadt, solidarische Landwirtschaft am Stadtrand. Restaurants und Manufakturen erzählen die komplette Herkunftsgeschichte mit: Boden, Hof, Bäuerin oder Bauer werden Teil der Marke. Regenerative Landwirtschaft wird zum Qualitätsversprechen.

Blurred image background

 © IMAGO / Zoonar

7. KI-Rezepte & smarte Küchenroutine

Auch in der Küche mischt 2025 künstliche Intelligenz mit: Rezeptvorschläge nach Kühlschrankinhalt, individuelle Wochenpläne, Einkaufslisten per App. Viele Tools kombinieren Nachhaltigkeit und Convenience: Gerichte werden so geplant, dass möglichst wenig übrig bleibt – oder Reste direkt in neue Rezepte eingebaut werden.

Food Trends 2025 drehten sich weniger um die nächste hippe Zutat, sondern um die große Frage: Wie können wir gut essen, ohne Gesundheit und Klima zu ruinieren? Pflanzenbasiert, personalisiert, ressourcenschonend – und idealerweise so bequem, dass der Alltag mitspielt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe
Kulinarik
Die beliebtesten Weihnachtsessen: Raclette, kalte Platte und Suppe
Glutamat: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt
Kulinarik
Glutamat: Die Legende vom „Chinarestaurant-Syndrom“ wankt
Best of Schokolade aus Österreich
Essenz
Best of Schokolade aus Österreich
Der Schoko-Nikolaus: Wie aus einer Hohlform Brauchtum wurde
Kulinarik
Der Schoko-Nikolaus: Wie aus einer Hohlform Brauchtum wurde
Zotter: Seppi und die Schokoladefabrik
Kulinarik
Zotter: Seppi und die Schokoladefabrik
Wien ehrt Gastronom Karl Jan Kolarik: Großes Silbernes Ehrenzeichen im Rathaus verliehen
Kulinarik
Wien ehrt Gastronom Karl Jan Kolarik: Großes Silbernes Ehrenzeichen im Rathaus verliehen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER