Von Manufaktur bis Nikolaus: Das österreichische Schoko-Ranking

In Österreich wird sehr viel Schokolade gegessen, nämlich acht Kilo pro Kopf und Jahr, das ist etwas mehr als der heimische Konsum von Fisch ausmacht. In der Weihnachtszeit erhöht sich der Schoko-Pulsschlag dann noch einmal kräftig. Kein Wunder, die Nikoläuse sind nun mal nicht aus Gemüse gemacht.

Klar kann man Schokolade im Supermarkt kaufen, aber das sind die Schoko-Adressen, an denen man die wirklich gute Ware bekommt: Die besten Hersteller, die besten Geschäfte und ganz an der Spitze - die besten Schoko-Nikoläuse aus heimischer Produktion.