Boris Becker ist ein schlechter Beifahrer

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Ex-Tennisstar Boris Becker ist im Auto nur ungern Beifahrer. Er müsse dann die Kontrolle abgeben, sagte der 58-Jährige vor der Verleihung des Automobilpreises "Das Goldene Lenkrad" in Berlin. "Nicht jeder Fahrer ist gut, und er hat dann für diese Stunde mein Leben sozusagen in Kontrolle, und da tue ich mich manchmal schwer." Dies äußere sich dann so, "dass ich mitbremse, mitfahre, und dass ich ihm schon mal sage: 'Da kommt ein Auto von links' oder 'da ist eine rote Ampel'."

von APA