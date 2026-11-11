ABO

Boris Becker ist ein schlechter Beifahrer

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Fährt selbst gern "sportlich aggressiv"
©Afp, Tobias SCHWARZ, APA
Ex-Tennisstar Boris Becker ist im Auto nur ungern Beifahrer. Er müsse dann die Kontrolle abgeben, sagte der 58-Jährige vor der Verleihung des Automobilpreises "Das Goldene Lenkrad" in Berlin. "Nicht jeder Fahrer ist gut, und er hat dann für diese Stunde mein Leben sozusagen in Kontrolle, und da tue ich mich manchmal schwer." Dies äußere sich dann so, "dass ich mitbremse, mitfahre, und dass ich ihm schon mal sage: 'Da kommt ein Auto von links' oder 'da ist eine rote Ampel'."

von

News auf Google bevorzugen

Da alle wüssten, dass er den Beifahrersitz meide, fahre er meist gerne selbst, auch bei langen Fahrten. "Ich fahre gerne, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich sag' mal sportlich aggressiv, wenn ich darf." Das heiße: "So schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig." Becker ist Teil einer Jury, die mit darüber entscheidet, wer das "Goldene Lenkrad" 2026 erhält.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Goldie Hawn fand Elvis Presley wunderschön
News
Elvis Presley verglich Goldie Hawn mit Küken
Wahrsagerin sagte Annette Frier Autounfall voraus
News
Wahrsagerin sagte Annette Frier Autounfall voraus
Armin Rohde leiht der "Harry-Potter"-Figur Rubeus Hagrid seine Stimme
News
Armin Rohde: Verstehe Tiere besser als manche Menschen
++ ARCHIVBILD ++ Geplante Therapie mit "Wumms"
Menschen
Kuttner will ihre Chemotherapie mit Video-Tagebuch begleiten
Meghans Vater schnitt sich Fußfessel ab - Deshalb nun Haft
Schlagzeilen
Meghans Vater schnitt sich Fußfessel ab - Deshalb nun Haft
CO2-Emissionen steigen weltweit
Politik
CO2-Emissionen steigen - trotz Rückgang beim Öl
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER