Zuletzt hatte Ryanair in Wien Flüge abgezogen und auf hohe Kosten verwiesen. Der ungarische Konkurrent Wizz hat sich mit diesem Argument ganz von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet. Zur Alternative wurde das nahe gelegene Bratislava.

"Die Flugabgabe belastet unseren Standort", betonte Zehetner. "Wir wollen unseren Standort als Kongressstadt ausbauen", aber Bratislava hat auch schöne Kongresszentren, fürchtet sie eine Abwanderung. Eine Million mehr Passagiere würden laut Zahlen des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica zusätzliche 1.000 Arbeitsplätze sichern und hätten eine zusätzliche Nettowertschöpfung von 75 Mio. Euro zur Folge - "das bedeutet auch für den Finanzminister zusätzliche Steuereinnahmen von 34 Mio. Euro", argumentierte die ÖVP-Staatssekretärin in Richtung Koalitionspartner.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zuletzt betont, er könne auf die 190 Mio. Euro aus der Steuer "mit Sicherheit" nicht verzichten und sich deshalb eine ersatzlose Streichung nicht vorstellen. Den Vorschlag einer höheren Flugabgabe für Business- und First-Class-Tickets halte er hingegen für "gut argumentierbar". Zehetner warf ihm daraufhin "Klassenkampf" vor.

"Wir brauchen die Langstrecke" für den Wirtschafts- und Tourismusstandort, erklärte die ÖVP-Politikerin nun. Gerade "hochwertige Gäste", die viel Wertschöpfung nach Österreich brächten, würden mit dem Flugzeug anreisen. "Aus Asien reist man einfach nicht mit dem Zug an", sagte Zehetner.