Xenia Daum: „Qualitätsjournalismus braucht zahlende Nutzer als stabile Basis“

1. Noch sorgen Papier-Abos für den größten Umsatzteil. Bis wann wird sich dieses Verhältnis umdrehen?

Print bleibt noch länger der wichtigste Umsatzträger. Eine Verschiebung zugunsten Digital erwarten wir erst Mitte der 2030er-Jahre.

2. Welche Auswirkungen wird diese Transformation auf die Hauszustellung der Print-Ausgaben haben?

In entlegeneren Regionen führt der Weg perspektivisch stärker hin zum E-Paper, das den Charakter der gedruckten Zeitung weiterführt.

3. Was sind die größten Hürden, um einen Papier-Leser zu bewegen, auch ein Digital-Nutzer zu werden?

Größte Hürde ist Gewohnheit. Mediennutzung ist stark durch Habitualisierung geprägt – Digitalisierung braucht Zeit und Akzeptanz.

4. Sie haben wie Chefredakteur Oliver Pokorny Privatradio-Erfahrung. Was kann die Kleine von dort lernen?

Privatradio zeigt Nähe zur Zielgruppe, Tempo und klare Ansprache, diese konsequente Nutzerorientierung gilt auch für digitale Medien.