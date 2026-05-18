ORF: Mehr redaktioneller Einfluss wäre gut für die Zukunft

Auch abseits der Debatte um die staatliche Förderung von Medien und Journalismus ist eine klare Unterscheidung zwischen beiden sinnvoll. Sie werden zu schnell in einen Topf geworfen. Das zeigt sich deutlich an der von Affären befeuerten Diskussion um den ORF. Das Unternehmen hat 4.000 Mitarbeiter, nur ein Drittel davon sind Journalisten. Noch kleiner ist ihr Anteil an den Top-Jobs.

Von den 65 im Transparenzbericht ausgewiesenen Spitzenverdienern mit mehr als 170.000 Euro Brutto-Jahresgage hat bloß rund ein Dutzend redaktionelle Aufgaben– vom einfachen Moderator mit enormem Zuverdienst bis zum Chefredakteur ohne Nebengeräusche. Ebenso wenige sind aufgrund von Fernsehen der breiten Öffentlichkeit bekannt – von Cornelia Vospernik bis Armin Wolf.

Am geringsten ist der journalistische Anteil bei den Gesichtern der aktuellen ORF-Krise – nämlich null: Roland Weißmann verwies zwar immer auf seine redaktionelle Vergangenheit, ist aber in ihr aus gutem Grund nie besonders aufgefallen. Enterprise-Chef Oliver Böhm und Ex-Technik-Vize Thomas Prantner fuhren auf der Vermarktungsschiene. Letzterer hatte wie ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber bloß journalistische Anfänge.