Sebastian Prokop: „Wir kamen später, denken langfristig"

1. Bitte erklären Sie die Aufgabenabgrenzung zu Ihren beiden CR-Kollegen Waldner und Bruckenberger!

Ergänzung statt Abgrenzung: Kurznachrichten, Verifikation, Medienkompetenz, (bald) neuer TikTok-Kanal für Finanzwissen Jugendlicher.

2. Fernsehen kostet den ORF 13-mal, Radio viermal so viel wie Online: Halten Sie das für zeitgemäß?

Äpfel und Birnen sind unterschiedlich teuer, aber beide wichtig für ausgewogene Ernährung.

3. Nach 24 Jahren Ö3 – das oft wie ein Privatsender wirkt: Was hat Sie dort am meisten für heute geprägt?

Fokussierung auf das Publikum, strategisches Denken und „Can do“-Mentalität.

4. Das Bewegtbild boomt. Warum kämpft der ORF als Rundfunk so verbissen um Online-Textmeldungen?

Wir sind ein „ORF für alle“ (Nutzer:innen und Plattformen).

5. Täglich 1,4 Mio. ORF.at-User und noch 1 Mio. Teletext-Nutzer: Wie ist die Personalaufwand-Relation?

Stimmig. Ressourceneinsatz sparsam und effizient. Löst manchmal Erstaunen aus bei Mitbewerbern.

6. 80.000 ZIB-Abos nach 20 Monaten YouTube. Oe24 hat 370.000, FPÖ 250.000. Warum trotzdem zufrieden?

Wir kamen später, denken langfristig. Mit guten Ideen wie „ZIB erklärt“-Vodcast mit Stefan Lenglinger neue Zielgruppen für den ORF erreicht.

7. Wenn jemand wie einst Sie in einem Landesstudio startet: Worauf sollte er heute besonders achten?

Vieles ausprobieren, die eigenen Stärken erkennen, konsequent dranbleiben.

8. Im ORF wird umgebaut: Was tun Sie, wenn Sie nächstes Jahr nicht mehr Chefredakteur sein sollten?

ORF-Information mit Top-Reichweiten – never change a winning team!