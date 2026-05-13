Sebastian Prokop: „Wir kamen später, denken langfristig"

Der ORF-Chefredakteur spricht über die Strategie des multimedialen Newsrooms, die Bedeutung von ORF.at und neue Formate für junge Zielgruppen.
1. Bitte erklären Sie die Aufgabenabgrenzung zu Ihren beiden CR-Kollegen Waldner und Bruckenberger!
Ergänzung statt Abgrenzung: Kurznachrichten, Verifikation, Medienkompetenz, (bald) neuer TikTok-Kanal für Finanzwissen Jugendlicher.
2. Fernsehen kostet den ORF 13-mal, Radio viermal so viel wie Online: Halten Sie das für zeitgemäß?
Äpfel und Birnen sind unterschiedlich teuer, aber beide wichtig für ausgewogene Ernährung.
3. Nach 24 Jahren Ö3 – das oft wie ein Privatsender wirkt: Was hat Sie dort am meisten für heute geprägt?
Fokussierung auf das Publikum, strategisches Denken und „Can do“-Mentalität.
4. Das Bewegtbild boomt. Warum kämpft der ORF als Rundfunk so verbissen um Online-Textmeldungen?
Wir sind ein „ORF für alle“ (Nutzer:innen und Plattformen).
5. Täglich 1,4 Mio. ORF.at-User und noch 1 Mio. Teletext-Nutzer: Wie ist die Personalaufwand-Relation?
Stimmig. Ressourceneinsatz sparsam und effizient. Löst manchmal Erstaunen aus bei Mitbewerbern.
6. 80.000 ZIB-Abos nach 20 Monaten YouTube. Oe24 hat 370.000, FPÖ 250.000. Warum trotzdem zufrieden?
Wir kamen später, denken langfristig. Mit guten Ideen wie „ZIB erklärt“-Vodcast mit Stefan Lenglinger neue Zielgruppen für den ORF erreicht.
7. Wenn jemand wie einst Sie in einem Landesstudio startet: Worauf sollte er heute besonders achten?
Vieles ausprobieren, die eigenen Stärken erkennen, konsequent dranbleiben.
8. Im ORF wird umgebaut: Was tun Sie, wenn Sie nächstes Jahr nicht mehr Chefredakteur sein sollten?
ORF-Information mit Top-Reichweiten – never change a winning team!
Steckbrief
Sebastian Prokop
Sebastian Prokop ist einer von drei Chefredakteuren – für den Bereich Newsteams – im zentralen Newsroom des ORF. Er hat 1993 im ORF begonnen und kam 1998 vom Landesstudio Tirol zu Ö3. Dort wurde er erst Wort- und dann Info-Chef. Vor der CR-Ernennung 2023 leitete er schon den multimedialen Newsdesk.