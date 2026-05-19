ORF-Wahl: Lisa Totzauer bewirbt sich für Generaldirektion

Zuvor war die Magistra der Vergleichenden Literaturwissenschaft etwa im Aktuellen Dienst des Landesstudio Niederösterreich, in der "Zeit im Bild"-Redaktion und später als "ZiB"-Sendungsverantwortliche tätig. Schon 2010 galt sie als aussichtsreiche Bewerberin für die Leitung der TV-Magazine - was sie aber letztlich erst zwölf Jahre später werden sollte. Dabei wurde sie von Roland Weißmann zur Hauptabteilungsleiterin "Magazine und Servicesendungen" bestellt. Ihm war sie bei der Wahl 2021 unterlegen.

Zuvor noch betätigte sie sich als Infochefin von ORF 1, wobei sie u.a. Formate wie "ZiB Flash", "ZiB 20", "DOKeins" und das "ZiB Magazin" verantwortete. Aber auch die Entwicklung der Erfolgsproduktionen "Wahlfahrt" und "Nationalraten – Die politische Quiz-Talk-Show" gestaltete sie in dieser Zeit mit.

2016 wurde sie vom Branchenmagazin Der Österreichische Journalist mit einem Sonderpreis für Innovation geehrt und 2018 zur Medienlöwin in Gold gekürt und somit als Medienfrau ausgezeichnet, die anderen Frauen als Vorbild diene. Totzauer zeichne aus, dass sie bei den Neubesetzungen von ORF-Toppositionen "nicht nur die einzige Frau unter den Beförderten" war, "sondern auch die Einzige, deren Qualifikation über jeden Zweifel erhaben war", hieß es damals in der Begründung.