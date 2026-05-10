Der ORF darf nicht isoliert betrachtet werden

Die Vergabe eines öffentlichen Auftrags für eine Studie dient oft als Grundlage zu einer Entscheidungsfindung. In Österreich wirkt aber die Wahl der Autoren meist als Präjudiz des gewünschten Ergebnisses. Dies gilt auch für die von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ausgeschriebene „Studie zur Reform der Medienförderung“.

Sie ging an das Medienhaus Wien. Es hat unter Andy Kaltenbrunner auf 183 eng beschriebenen und illustrierten Seiten eine hervorragende Analyse des Status-quo erarbeitet. Besser hätten es auch andere Bewerber – u. a. von Universität Salzburg und Hochschule Burgenland – kaum vermocht.