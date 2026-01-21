Matthias Krapf: „Wer Anteil am Leben vor Ort nimmt, will wissen, was los ist“

1. Chefredakteur + Verlagsgeschäftsführer: Wo gibt es dabei Interessenkonflikte, was sind Vorteile?

Vorteile: überall, wo Richtung, Tempo und „Gemeinsam!“ gefragt sind. Für Interessenkonflikte gibt’s klare Regeln und den Hausverstand.

2. Vom Start-up-Pionier zur Platzhirsch-Führung: Was waren Ihre größten persönlichen Umstellungen?

Vor 25 Jahren brauchte ich bei der Recherche länger dafür, das Medium vorzustellen als mich selber. Und den Bürostuhl hatte ich von zu Hause.

3. Wie hat die Tageszeitungsredaktion Sie aufgenommen – den Digitalchef der Holding als Print-Macher?

Aufgeschlossen, herzlich, in Diskussionen durchaus auch einmal rustikal. Wie es sich für den größten Newsroom Tirols gehört.