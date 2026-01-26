Eine „Gesamtreform ORF“ muss alle Mitbewerber einbinden

Medienminister Andreas Babler will erst im Herbst mit der im Regierungsprogramm versprochenen „Gesamtreform ORF“ beginnen. Ausgerechnet die Neuwahl von dessen Chef am 11. August dient als Rechtfertigung des langen Zögerns. Die nächste Spitze des Küniglbergs soll frühzeitig in die öffentlich-rechtliche Neugestaltung eingebunden werden. Dieses Kalkül wiegt bei den Verantwortlichen schwerer als das Gegenargument, dass es von Bewerbungen abschrecken könnte, nicht zu wissen, wofür genau man kandidiert.

Titelverteidiger Roland Weißmann kann das gleichgültig sein. Olympia, Song Contest und Fußball-WM sind ideale Begleitumstände für seine klare Favoritenrolle. Noch hat die Königsmacherin ÖVP keine alternativen Kandidaten aus der Deckung gelockt.