Spitzentöne: Warum der ORF unverzichtbar und die Kampagne gegen ihn durchschaubar ist

Dass ich mich bei Ihnen gleich unbeliebt machen werde, freut mich klarerweise nicht. Aber ohne mich mit Beethoven vergleichen zu wollen, darf ich doch aufgreifen, was er über sein letztes Streichquartett geschrieben hat: „Muss es sein? Es muss sein!“ Nämlich: den ORF mit Entschiedenheit zu unterstützen. Die Causa Weißmann vs. Strobl kann ich nicht interpretieren, ich kenne beide nur flüchtigst.

Ich weiß aber, dass beide dem Unternehmen einiges gebracht haben: Weißmann konnte das Budget gegen die rabiaten Eigeninteressen der FPÖ über Erwartung verteidigen. Strobl hat den Sender durch die Pandemie pilotiert und die Umbaukosten des ORF-Zentrums 17 Millionen unter Plan gehalten. Was ihre außerdienstlichen Intimitäten betrifft, so fehlt mir neidlos die Innensicht. Ich interessiere mich dafür auch ebenso wenig wie für ihre Einkommensverhältnisse.

Aber über den Sender ORF III und seinen wieder in Bedrängnis gebrachten Direktor Peter Schöber kann ich Ihnen etwas erzählen. Eineinhalb Jahre ist das jetzt her, da sudelte es anonym aus diversen Medien, ohne zuvor auch nur eine Hauskläranlage passiert zu haben: Schöber habe die frühere Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, Danielle Spera, in Abwesenheit antisemitisch beleidigt!