ORF: Thomas Prantner tritt als Stiftungsrat zurück

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher, Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl, KPÖ-Klubobfrau Klimt-Weithaler und NEOS-Chef Niko Swatek hatten am Dienstag angekündigt, an der Sache dranbleiben zu wollen. Schriftliche Anfragen an Landeshauptmann Kunasek seien bereits gestellt. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit dem Informationsschreiben der SPÖ von Mitte März zu der Angelegenheit und um die Frage, ob es Kooperationsvereinbarungen des Landes mit Prantners Consultingunternehmen C3 gebe. Weiters werde man eine Anfrage an den ORF auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes stellen, um Aufklärung zu erbitten.

Für NEOS-Klubchef Swatek sei der Schritt Prantners überfällig gewesen. Nun brauche es einen echten Neustart im ORF-Stiftungsrat, „ohne parteipolitische Einflussnahme und ohne Postenschacherei. Der ORF ist kein Spielball der Parteien“, so Swatek. SPÖ-Chef Lercher sah den Rücktritt als Folge des massiven Drucks. Der Schritt sei das Ende eines unwürdigen Sittenbildes, hinterlasse aber einen massiv beschädigten Landeshauptmann. „Dass Prantner heute selbst die Reißleine gezogen hat, ist ein politischer Offenbarungseid für den Landeshauptmann“, sprach Lercher von Führungsschwäche. Man fordere jedenfalls eine Neubesetzung, die über jeden Zweifel erhaben sei. Nach dem Abgang Prantners müssten nun auch Konsequenzen für alle weiteren Stiftungsräte, denen der ORF-Redaktionsausschuss das Misstrauen ausgesprochen hat, folgen. Das sei man den Gebührenzahlerinnen und -zahlern schuldig. Die SPÖ habe bereits einen Antrag zur überparteilichen Besetzung des Stiftungsrates im Landtag eingebracht.

Die Mediensprecherin und stellvertretende Klubobfrau der Grünen im Nationalrat, Sigi Maurer, reagierte erfreut: „In den vergangenen Wochen ist zunehmend deutlich geworden, dass Prantner als Stiftungsrat nicht mehr tragbar war. Der innerbetriebliche und oppositionelle Druck hat gewirkt. Sein Rücktritt ist daher ein wichtiger erster Schritt, weitere müssen folgen. Dass der ORF-Redaktionsausschuss vier Stiftungsräten geschlossen das Misstrauen ausgesprochen hat, konnte nicht ignoriert werden. Der heutige Rücktritt ist daher eine direkte Folge dieses massiven Vertrauensverlusts. Mit einem einzelnen Rücktritt ist das grundlegende Problem jedoch nicht gelöst. Lederer, Schütze, Westenthaler – auch andere Stiftungsräte liefern ein unwürdiges Schauspiel ab. Hier braucht es echte Konsequenzen.“