Sebastian Loudon: „ORF-General? Warum nicht gleich die Weltherrschaft?“

1. Ihr erster Gedanke, als Sie erfuhren, dass der eXXpress Qualitätsjournalismus-Förderung erhält?

Gut so, denn jetzt kommt es endlich zur dringend notwendigen öffentlichen Debatte über die Irrwege der österreichischen Medienförderung.

2. Was sollte und was wird der kritische Rechnungshofbericht über die Medienförderungen bewirken?

Er ist ein wichtiger Impuls für die Politik, die Strukturen und Ausgestaltung der Medienförderung zu verbessern – genau zur richtigen Zeit.

3. Die RTR ist weisungsgebunden an die Behörde KommAustria. Gäbe es bessere Konstruktionen? Welche?

Dass die RTR der KommAustria untersteht, sehe ich nicht als Problem – sehr wohl aber, dass Einzelpersonen über Fördermillionen entscheiden.

4. Sie wurden zwei Mal aus parteipolitischen Gründen nicht RTR-Chef. Was hinterließ das persönlich?

Das können meine Frau und mein Therapeut vermutlich besser beurteilen.

5. Was kann Ihre Stiftung zur Unterstützung von unabhängigem Qualitätsjournalismus bewirken?

Wir sehen uns als zivilgesellschaftliche Intervention, um unabhängigen Journalismus abzusichern. Wie das geht, steht auf datumstiftung.at.

6. Wie sehen Sie die Rolle von Social Media im Wechselspiel von Medien, Journalismus und Demokratie?

Soziale Medien sind Fluch und Segen zugleich. Zuletzt verfestigt sich bei mir aber der Eindruck, dass es immer mehr in Richtung Fluch geht.

7. Es heißt, Sie leisten sich das Monatsmagazin Datum. Könnten sie von seiner Herausgabe leben?

Noch nicht, aber ich investiere in Datum, weil sorgfältiger und unabhängiger Journalismus in Zeiten von KI und Fake News eine Zukunft hat.

8. Die RTR ist abgehakt. Würde es Sie reizen, sich als General des ORF zu bewerben? Warum (nicht)?

Wieso ist die RTR abgehakt? Und ich als ORF-General? Warum nicht gleich die Weltherrschaft? Wobei: Um die kann man sich schlecht bewerben …