Die Schweiz stimmt ab – Österreich schaut nervös zu

Die häufigste Fehleranzeige im Internet-Browser ist 404 für „nicht gefunden“. 411 alias „Länge erforderlich“ kommt hingegen nur selten vor. Er bezeichnet die fehlende Angabe der Datengröße bei Kontakt mit dem Server. Ein seltener Spezialfall. Wer „bmi.gv.at/411“ eintippt, wird allerdings fündig und von der Länge überrascht. Das Innenministerium listet dort die Volksbegehren auf. Aktuell stehen sechs zur Unterschrift im Juni an und warten 27 auf Unterstützungserklärungen für einen solchen Prozess. Das Spektrum der Möchtegerns reicht von „Nie wieder Krieg!“ bis zur „Auflösung der Bundesländer“.

Insgesamt 109 Volksbegehren überschritten bisher die Hürde zum Eintragungsverfahren von derzeit 8.969 Unterstützern. Nie war es so modern wie heute. 59 fanden seit 2021 statt. Einige wirkten wie ein Geschäftsmodell durch den Kostenersatz ab 100.000 Unterschriften.