Martin Biedermann: „Wer zahlt, darf wissen, was er bekommt“

1. Eine Ihrer ersten beruflichen Stationen war News. Welche Erinnerungen haben sie an das Magazin?

Galaxy Tower 1998: Aufbruchstimmung bei Fellners – Format und Antenne am Start, News war eine Macht. Nach Bank-Traineeprogramm: Kulturschock

2. Sie arbeiteten auch schon für Pro Sieben und ATV. Was haben Sie vom Privatfernsehen mitgenommen?

Kirch & Kloiber: konservative Pioniere. Pro7 war Cashcow und ATV Start-upSpirit. Gelernt viel – aber ORF damals wie heute spannender.

3. Wie hat sich das Verhältnis des ORF zu Privatmedien seit Ihrem Wechsel vor fast 18 Jahren verändert?

Damals Streit um Geldabfluss in deutsche Werbefenster. Heute mehr privates Angebot und Kooperation – das große Geld geht leider an BigTech.

4. Es gibt immer wieder Kritik an zu viel Cross Promotion im ORF-Programm: Wozu ist das notwendig?

Wer zahlt, darf wissen, was er bekommt. Über unser multimediales Angebot zu informieren, sollte selbstverständlich sein.