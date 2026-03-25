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Gundula Geiginger: „Mir wird bei Puls 4 nicht langweilig“

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Gundula Geiginger

©Franz Neumayr, APA-Images
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Vom Privatradio über Addendum bis Puls 4: Moderatorin Gundula Geiginger spricht über Medienfehler, austauschbare Interviewfloskeln und warum echte Antworten selten sind.

von

1. Vom Privatradio über PR und Wissenschaft zum Privatfernsehen: Welche Erfahrung hilft am meisten?

Die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, die vor allem anderen kam ;) Vielfalt und Perspektivenwechsel machen meine Erfahrungen wertvoll.

2. Sie hatten Puls-4-Pause bei der Rechercheplattform Addendum: größter Unterschied der Arbeitsweise?

Ich habe da und dort mit sehr qualifizierten Leuten zusammengearbeitet, Freundschaften sind geblieben. Der Unterschied: mehr Zeit und Geld.

3. Aufgrund Ihres Studiums der Unternehmensführung: die schlimmsten Fehler von Medienmanagement?

Angesichts der aktuellen Situation: zu späte echte Kooperationsbereitschaft.

4. Was machen Interviewte am häufigsten falsch und wie könnten sie es am einfachsten vermeiden?

Viele Stehsätze, wenige echte Antworten. Das merken die Zuseher:innen. Man könnte auch auf die Fragestellung eingehen.

Ich verstehe nicht, weshalb Frauen tendenziell früher vom Bildschirm verschwinden müssen

Gundula Geiginger

5. Gibt es für Sie als Frau grundsätzliche Unterschiede in der Moderation von Männern und Frauen?

Ich sehe keine, deshalb verstehe ich auch nicht, weshalb Frauen tendenziell früher vom Bildschirm verschwinden müssen.

6. Was würde an einem ORF-Engagement reizen? Was wäre die größte Skepsis vor einem solchen Wechsel?

Ich konnte in meinen Jahren bei Puls 4 viele Sendungen konzipieren, redaktionell betreuen und moderieren. Mir wird hier nicht langweilig.

7. Von breiter Politik zum Nischenthema Medien: Wie verschieden sind die Herausforderungen für Sie?

Die Heranführung ans Thema wird bedeutender, die Erklärung, warum Fragen der Mediennutzung und -politik für ALLE so relevant sind.

8. Wären Sie Gast in Breaking Media: Welche persönliche Frage würden Sie wie am ehesten umschiffen?

In Breaking Media gibt es keine persönlichen Fragen, die man umschiffen muss. Es geht um Engagement, Exper­tise und (politische) Verantwortung.

© Puls 24, Moni Fellner

Steckbrief

Gundula Geiginger

Gundula Geiginger begann 2009 bei Puls 4 und moderiert dort u. a. „Breaking Media“ (Dienstag, 23:15 Uhr). Zuvor war sie nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiterin und PR-Expertin auch schon bei Radio Energy und Welle 1 sowie der Rechercheplattform Addendum journalistisch tätig

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 12/2026 erschienen.

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