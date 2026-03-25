Gundula Geiginger: „Mir wird bei Puls 4 nicht langweilig“

1. Vom Privatradio über PR und Wissenschaft zum Privatfernsehen: Welche Erfahrung hilft am meisten?

Die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, die vor allem anderen kam ;) Vielfalt und Perspektivenwechsel machen meine Erfahrungen wertvoll.

2. Sie hatten Puls-4-Pause bei der Rechercheplattform Addendum: größter Unterschied der Arbeitsweise?

Ich habe da und dort mit sehr qualifizierten Leuten zusammengearbeitet, Freundschaften sind geblieben. Der Unterschied: mehr Zeit und Geld.

3. Aufgrund Ihres Studiums der Unternehmensführung: die schlimmsten Fehler von Medienmanagement?

Angesichts der aktuellen Situation: zu späte echte Kooperationsbereitschaft.

4. Was machen Interviewte am häufigsten falsch und wie könnten sie es am einfachsten vermeiden?

Viele Stehsätze, wenige echte Antworten. Das merken die Zuseher:innen. Man könnte auch auf die Fragestellung eingehen.