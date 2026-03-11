Doris Helmberger-Fleckl: „Papier hilft gegen digitales Verblöden“

1. Im Juni endet Ihr verflixtes 7. Jahr an der Spitze der Furche: Bitte um Bilanz in Stichworten!

Verflixt war eher der Start kurz vor der Pandemie. Bilanz seither: digitaler, medial sichtbarer und für 80 Jahre ziemlich frisch

2. Seit drei Jahren haben Sie keinen leibhaftigen Herausgeber mehr: Wie wichtig war die Funktion?

Heinz Nußbaumer & Wilfried Stadler waren großartige Herausgeber. Die Funktion an sich muss aber nicht mehr leibhaftig sein.

3. Sie haben auch Prokura – ein Streitfall zur journalistischen Grenzüberschreitung. Ihre Position?

Als Chefredakteurin will ich, dass unsere Geschichten gelesen und durch Abos bezahlt werden. Insofern interessieren mich auch die Zahlen.

4. Nach 9 Männern in 74 Jahren die erste Chefredakteurin. (Wie sehr) war ihr Geschlecht Thema?

Wir haben in der Furche-Geschichte schon die zweite Geschäftsführerin. Da war die erste Chefredakteurin überfällig.