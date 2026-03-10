Weißmann: Ein Abgang als Neubeginn für den ORF

Wie bei der WKO ist im ORF eine Reform überfällig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk benötigt eine neue Aufgabendefinition zum demokratischen Kommunikationsdienstleister. Dazu braucht er eine widerständige Spitze – obwohl die Koalition ein Vorschlagsrecht der ÖVP dafür ausgepackelt hat. Die aus ihr kolportierten Weißmann-Alternativen Alexander Hofer (NÖ-Landesdirektor) und Philipp König (Kronehit-Chef) haben noch keine Ecken und Kanten gezeigt, die sie besonders empfehlen. Im Gegensatz zu Magazinchefin Lisa Totzauer, die 2021 gegen Weißmann und Vorgänger Alexander Wrabetz angetreten ist.

Ob ihr die damals FPÖ-nahen Stimmen nun im Weg stehen oder nutzen, ist eine ebenso offene Frage wie jene, welche Frau Minister Babler sonst gemeint haben könnte. Zwei logische und kaum gängelbare Kandidaten, die nicht auf der ÖVP-Wunschliste stehen, sind Männer:

Markus Breitenecker, der Ex-CEO der Sendergruppe um Puls 4 und ATV, und Clemens Pig, der die Austria Presse Agentur von einem Rekordjahr zum nächsten führt. Der Fernsehmann war fast Drehbuch-Co-Autor der Medienenquete von Ex-ÖVP-Minister Gernot Blümel. Der APA-Chef hält bei einem Mediengipfel in Kooperation mit der LH-Konferenz unter Anton Mattle die Keynote – mitten in der ORF-Bewerbungsphase. Das wirkt auch angesichts der anstehenden Verwaltungsreform und der wahren Macht der Landeshauptleute nach einer unausgesprochenen Ansage. Im Gegensatz zu Harald Kräuter, der als gut beleumundeter Technik-Direktor des ORF noch in Deckung bleibt.