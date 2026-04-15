Christian Hafenecker: „Eigene Kanäle schaffen Unabhängigkeit“

1. Sie sind gleich nach Herbert Kickl Feindbild Nr. 2 der anderen Parteien. Wie gehen Sie damit um?

Politische Zuspitzung gehört dazu. Wichtig ist, ruhig zu bleiben und konsequent die eigenen Positionen zu vertreten.

2. Sie sind wie Ihr ÖVP-Kollege Generalsekretär und Mediensprecher: Was macht diese Kombi attraktiv?

Weil Strategie und Kommunikation zusammengehören. Inhalte müssen entwickelt und verständlich erklärt werden.

3. Anfang 2025 präsentierten Sie das Medienhaus der FPÖ: Wie wenig braucht sie herkömmliche Medien?

Eigene Kanäle schaffen Unabhängigkeit. Klassische Medien bleiben relevant, sind aber nicht mehr alternativlos.

4. Warum agitiert die nationale Partei FPÖ so massiv gegen Österreichs nationales Medienhaus ORF?

Kritik ist legitim, wenn Ausgewogenheit fehlt. Öffentlich-rechtliche Medien müssen ihrem Auftrag gerecht werden.