Christian Hafenecker: „Eigene Kanäle schaffen Unabhängigkeit“

FPÖ-Generalsekretär Hafenecker über politische Zuspitzung, Medienkritik und den Ausbau eigener Kommunikationskanäle: Warum klassische Medien für ihn an Bedeutung verlieren, welche Rolle der ORF spielen soll – und wie sich politische Botschaften im digitalen Zeitalter verändern.
1. Sie sind gleich nach Herbert Kickl Feindbild Nr. 2 der anderen Parteien. Wie gehen Sie damit um?
Politische Zuspitzung gehört dazu. Wichtig ist, ruhig zu bleiben und konsequent die eigenen Positionen zu vertreten.
2. Sie sind wie Ihr ÖVP-Kollege Generalsekretär und Mediensprecher: Was macht diese Kombi attraktiv?
Weil Strategie und Kommunikation zusammengehören. Inhalte müssen entwickelt und verständlich erklärt werden.
3. Anfang 2025 präsentierten Sie das Medienhaus der FPÖ: Wie wenig braucht sie herkömmliche Medien?
Eigene Kanäle schaffen Unabhängigkeit. Klassische Medien bleiben relevant, sind aber nicht mehr alternativlos.
4. Warum agitiert die nationale Partei FPÖ so massiv gegen Österreichs nationales Medienhaus ORF?
Kritik ist legitim, wenn Ausgewogenheit fehlt. Öffentlich-rechtliche Medien müssen ihrem Auftrag gerecht werden.
5. Wer wäre denn warum für die FPÖ ein idealer ORF-Generaldirektor (mehrere Nennungen möglich)?
Eine unabhängige Persönlichkeit mit Managementerfahrung, Distanz zu Parteien und Verantwortung für Gebührenzahler.
6. Wie vertragen sich Regierungsambitionen mit Auftritten für die rechtsextreme Plattform AUF 1?
Das weise ich zurück. Es ist eine Unterstellung. Ich stehe für Meinungsfreiheit und gegen Zensur, Debanking und Ausgrenzung.
7. Wie lassen Sie sich in der politischen Kommunikation von Entwicklungen in den USA beeinflussen?
Durch direktere Kommunikation, höhere Geschwindigkeit und stärkere Nutzung digitaler Kanäle.
8. Bitte um ein Ranking der persönlichen Lieblingsmedien – so viele in 140 Zeichen Platz finden!
Online-Medien, soziale Netzwerke, Newsletter. Print zur Vertiefung. Öffentlich-rechtliche Angebote zur Einordnung.
Steckbrief
Christian Hafenecker
Christian Hafenecker war Landmaschinentechniker, hat einige Semester Jus studiert und ist Master of Arts in Political Management. Er war für die FPÖ Landtagsabgeordneter, Bundesrat und Landesparteisekretär und ist heute Generalsekretär, Abgeordneter zum Nationalrat und Mediensprecher