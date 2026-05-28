Mehr Auswahl denn je für die Wahl des ORF-Chefs

Ja, der parteipolitische Postenschacher um die nächste Führung des ORF ist abscheulich. Nein, es ist nicht schlimmer als früher, sondern besser als je zuvor. Zum Redaktionsschluss dieser Kolumne gab es immerhin schon zwei respektable Kandidaturen, war mit einer weiteren fix zu rechnen und eine vierte nicht auszuschließen: ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer hatte sich wie Puls4-Pionier Markus Breitenecker öffentlich deklariert, von APA-Chef Clemens Pig wurde dies fix erwartet, von der bis Jahresende amtierenden Titelverteidigerin Ingrid Thurnher eher nicht. Doch sie legte sich vor Pfingsten nicht fest. Die Bewerbungsfrist endet am Erscheinungstag dieses Hefts. Die Wahl ist 14 Tage später.

Wer das Rennen als schon gelaufen bezeichnet, hat Eigeninteressen oder sich zu wenig mit der ORF-Geschichte beschäftigt – oder beides. Zur Erinnerung: Richard Grasl, der heutige Kurier-Chef, glaubte 2016 bis zuletzt daran, Alexander Wrabetz zu besiegen. Doch der gewann mit dem Minimalabstand 18:17. Nahezu im Gegensatz zu 2011, als er kontra Christian Wehrschütz 29 Stimmen und sechs Enthaltungen erhielt. Bei seiner ersten Kür 2006 hatte er durch eine bunte Koalition die ÖVP-Kandidatin Monika Lindner abgelöst. Ausschlaggebend für diese Überraschung waren Peter Westenthaler und Pius Strobl.