Ernst Sittinger: „Journalisten sollen sozial aktiv sein, aber nicht aktivistisch“

1. Vorausgesetzt, Sie werden planmäßig zum ORF-Stiftungsrat: Warum haben Sie die Aufgabe angenommen?

Weil mir freie Amtsführung glaubhaft zugesagt wurde. Der Anscheinsverdacht von Parteiendominanz und Parteilichkeit im ORF gehört ausgeräumt.

2. Abgesehen von der Wahl des ORF-Chefs: Was hoffen Sie, mit dieser Funktion erreichen zu können?

Ziele, falls ich bestellt werde: fairer Wettbewerb und ein Grundkonsens, dass der ORF die Zahler nie bevormundet, sondern ihnen dient.

3. Zum 60er posteten Sie: Schauen wir, wohin der Zug noch fährt … Ist nun schon ein Bahnhof in Sicht?

Noch ist nichts spruchreif, aber der Fahrplan steht. Ich möchte meinen Fundus aus 47 Journalismus-Jahren für Jüngere nutzbar machen.