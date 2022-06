Zumba: Tanzen für mehr Fitness

Inhaltsverzeichnis:

15 Millionen Menschen sollen es weltweit sein, die wöchentlich zumindest einmal wegen Zumba ihr Studio aufsuchen. Auch immer mehr Männer nehmen an den Tanz-Workout-Stunden teil. „Zumba ist eine Tanzsportart, mit der man den gesamten Körper trainiert. Abgesehen davon ist Zumba gut für die geistige Fitness, weil man beim Tanzen herrlich abschalten kann“, schwärmt Isabelle Kretl, Zumba Trainerin im Activity Fitness Studio in Mödling. Laut Definition ist Zumba ein Tanz-Fitness Workout, das sich aus lateinamerikanischer und internationaler Musik und Tanzbewegungen zusammensetzt. Die Tanzbewegungen, die auf Konditionsverbesserung und Fettverbrennung basieren, sind einfach zu erlernende Schritte,

Für wen ist es geeignet?

Das Besondere daran sei, dass es wirklich für alle Menschen jeden Alters geeignet ist. „Es gibt keine komplizierten Choreografien zu lernen, jedes Lied ist ein Tanz – die lateinamerikanischen Rhythmen ziehen dich mit. Man bewegt sich so gut, so wild und so viel man will. Es gibt kein falsch und kein richtig und es wird nie langweilig!“

Woher kommt Zumba?

Auf Spanisch heißt Zumba in etwa „schnelle Bewegung und dabei gute Laune haben“. Ursprünglich kommt das rhythmische Tanz-Workout aus Kolumbiens Metropole Cali. Alberto „Beto“ Perez war hier in den 90er-Jahren Fitnesstrainer und entwickelte das Training, das er in weiter Folge Zumba nennt. Eigentlich beruht das Ganz auf einem Zufall: Es wird erzählt, Beto habe bei einem seiner Kurse die dafür vorgesehen Musik vergessen und holte daher kurzerhand seine private Musikkassette aus dem Auto.

Statt des typischen Aerobic-Sounds erklangen Merengue- und Salsa-Rhythmen aus den Boxen. Trainer Perez ließ sich nichts anmerken und entwickelte spontan Übungen, die zu den Latino-Klängen passen – die Teilnehmer:innen waren begeistert.

Die Kombination aus Aerobic und lateinamerikanischen Rhythmen wurde in Kolumbien so populär, dass Beto diese Art des Trainings auch in den USA bekannt machen wollte. Ende der 90er wurden dann die ersten Zumba-Kurse in den Vereinigten Staaten angeboten. Auch hier war man schnell vom Zumba-Virus infiziert und die Marke „Zumba Fitness LLC“ wurde eingetragen.

Was trainiert man mit Zumba?

Da Zumba Elemente aus Aerobic, Tanz und Intervalltraining beinhaltet, werden dabei "Po, Beine, Arme und Bauch gefordert", erklärt Zumba Trainerin Isabelle Kretl - und das ununterbrochen.



Durch die ständig wechselnde Intensität ist es ein ausgezeichnetes Training für die Grundlagenausdauer. Das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt und die Fettverbrennung wird angekurbelt.

Die Variationen bei den Moves schulen zudem die Koordination und helfen, Rückenproblemen vorzubeugen. Große und kleinere Muskelgruppen werden beansprucht, auch jene, die für die Rumpfstabilisierung wichtig sind. Die zahlreichen Hüft-Bewegungen wirken sich darüber hinaus positiv auf die Rückenmuskeln aus und fördern insbesondere die Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Abnehmen mit Zumba

Isabelle Kretl: „Zumba eignet sich hervorragend zum Abnehmen – wie jedes Ausdauer Training. Je nach persönlichem Zustand und Körpergewicht kann man bei einem einstündigem Zumba-Workout bis zu 600 Kalorien verbrennen.“

Außerdem wird der Stoffwechsel angekurbelt und man verdaut schneller und leichter. „Wer ein Paar Kilos loswerden will, kombiniert am besten mindestens zwei Zumba-Einheiten pro Woche mit einer gesunder, kalorienreduzierter Kost.“

Wo kann man Zumba lernen?

Zumba wird in fast allen Fitnesstudios angeboten, die Workout-Klassen anbieten. Anfänger:innen sollten immer zuerst in einen Kurs gehen, bevor sie zuhause mittels Online-Anleitungen tanzen. Die Instruktionen helfen, richtig zu trainieren und sich nicht zu überfordern. Zertifizierter Zumba-Trainer ist übrigens, wer sich an der Zumba-Academy der Firma Zumba Fitness ausbilden lässt. Auf der Website https://www.zumba.com/ kann man mit der Postleitzahl nach dem nächsten zertifizierten Zumba-Angebot suchen. Mit 12 bis 18 Euro pro Stunde muss man in der Gruppe mit einem Trainer in etwa rechnen.