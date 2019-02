Schmerzfrei tanzen

Tanzen ist eine der ureigensten Bewegungen des Menschen mit zahlreichen positiven Effekten wie Verbesserung kognitiver Eigenschaften und gesteigerter Koordinationsfähigkeit, aber auch Training für die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System. Nichts desto trotz kann es durch die ungewohnte Belastung auch zu schmerzenden Begleiterscheinungen kommen. Häufig treten durch die ungewohnte Haltung Schulterschmerzen auf. Hier helfen zum Gegensteuern Dehnungsübungen des großen Brustmuskels. Legen Sie hierfür den Unterarm mit nach oben gestreckten Fingern in Schulterhöhe an den Türstock. Danach machen Sie langsam einen Schritt vorwärts. Sobald Sie ein Ziehen im Bereich der vorderen Achselfalte bis in den Brustmuskel spürt, verharren Sie in dieser Position und lassen die Dehnung wirken. Bei Kniegelenksproblemen ist natürlich immer die Ursache durch einen Arzt abzuklären. Sind klassische Abnützungserscheinungen verantwortlich, so ist ein gut auftrainiertes Muskelkorsett die beste Stütze für das Kniegelenk. Gezieltes Aufbautraining an Kraftgeräten sollte hier das Tanzen ergänzen. Steht man kurz vor einem Ball oder einem Tanzwettbewerb, ist es möglich, das Knie durch Kinesiotaping zu unterstützen. Diese haftenden Verbandsstreifen besitzen eine Querund Längselastizität, stimulieren die Propiozeptoren in Haut, Muskeln und Gelenkskapseln und stabilisieren die Gelenksstrukturen. Ein häufiges Problem beim Tanz sind allerdings Beschwerden im Vorfuß. Durch nachlassende Fußmuskeln und starker Belastung des Vorfußes tritt man verstärkt auf den Mittelfußköpfchen auf. Dies führt zu bis zu krampfhaftem Schmerz. Beste Maßnahmen ist die Prävention durch Fußmuskeltraining wie Bleistifte mit den Zehen aufzuheben, nach einem Taschentuch zu greifen etc. Für den Tanzabend kann auch ein stabilisierender Tapestreifen auf der Fußsohle, welcher das Quergewölbe unterstützt, helfen. Nach einer rauschenden Ballnacht sorgt eine Fußmassage für entspannende Verbesserung des Stoffwechsels und tut einfach gut.

www.dungl.at, facebook.com/dunglwien