Ziele sind der Treibstoff, der uns im Leben antreibt und motiviert. Ziele schaffen Klarheit über das, was wir erreichen möchten, und lenken unsere Energie auf konstruktive Weise in die richtige Richtung. Ziele geben Struktur und schaffen Verbindlichkeit. Ein klar formuliertes Ziel ist vergleichbar mit einem Routenplaner oder Navigationssystem. Es hilft Ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und die Orientierung zu behalten.

Natürlich können Sie Zwischenstopps (kurzfristige Ziele) und Meilensteine einplanen. Wenn Sie jedoch ohne ein klares Ziel losstarten, verschwenden Sie möglicherweise wertvolle Ressourcen und machen unnötige Umwege. Ähnlich ist es mit negativ formulierten Zielen. Denn mit ihnen kann unser Gehirn wenig anfangen. Lautet beispielsweise das Ziel: "Ich möchte nicht mehr so viel arbeiten", könnte es passieren, dass das Wörtchen "nicht" völlig untergeht und Sie sich wundern, warum es in die falsche Richtung geht.

Es gibt verschiedenste Gründe, warum Menschen trotz großer Anstrengungen ihre Ziele nicht erreichen oder frustriert auf halben Weg aufgeben. Dazu gehören die schon genannten negativ formulierten Ziele. Ein häufiger Stolperstein sind auch unrealistische Erwartungen und übertriebene Vorstellungen von dem, was wir erreichen können. Ebenso ein Grund fürs Scheitern kann die fehlende Ausdauer sein. Wenn wir unsere Motivation verlieren und die Ausdauer oder die Disziplin fehlt, geraten Ziele schnell ins Stocken. Zur erfolgreichen Zielerreichung gehört nämlich neben der Ausdauer auch der richtige Umgang mit unerwarteten Hindernissen und Rückschlägen. Betrachten Sie Hindernisse als Chance zum Wachsen und Lernen.

Eine positive Zielformulierung hilft Ihnen dabei, den Fokus auf Lösungen zu legen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Viele Ziele wollen auch richtig und realistisch geplant sein. Erfolg kommt selten über Nacht und braucht einen entsprechenden Aktionsplan, der auch kurz- und mittelfristige Ziele enthält. Ist die Planung mangelhaft, verlieren wir rasch den Überblick, den Mut, die Motivation und schließlich auch unsere Zielstrebigkeit.

Wie setze ich richtig Ziele?

Es gibt viele verschiedene Arten, Ziele gut zu formulieren. Viele Menschen kennen die SMART-Formel: spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert. So kann ein vages Ziel wie "Ich möchte Gewicht verlieren" in ein attraktives und realistisches Ziel umgewandelt werden: "In den nächsten sechs Monaten werde ich 10 kg abnehmen, indem ich 3 Mal wöchentlich Sport treibe und mich gesund und abwechslungsreich ernähre."